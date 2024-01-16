新聞眼／台諾斷交 大陸警告尚未就職的賴政府

我太平洋友邦諾魯共和國昨天突然宣布與我國斷交，時間點分外敏感，不但我國剛結束總統大選，由民進黨第三度執政，美國前高層官員組成的代表團也正在訪問台灣，中國大陸「動手」的時機耐人尋味。

兩岸之間的外交攻防，絕不是一、兩天的事，而是馬拉松式對抗賽。外交部去年就已經注意到中國大陸積極接觸諾魯當地政要，動用金援、誘使諾魯外交轉向。

去年雙十國慶，時任諾魯總統昆洛斯訪台態度反覆，甚至一度有意取消，其內閣團隊也研擬過外交轉向的政策方向，但隨著昆洛斯遭國會通過不信任案、新任總統亞定於去年十月底上台，台諾局勢一度回穩，外交部長吳釗燮甚至在立法院說「兩國邦交變得更好」。

然而，外交戰並未停止。我國嗅到中方仍未放棄與諾魯建交，去年十二月核定由原駐斐濟代表周進發調任駐諾魯共和國大使；曾任諾魯大使五年的周進發，可說是國內少有的「諾魯通」，但他今年才正式赴任，為時已晚。

這也代表中國大陸的勢在必行，明顯有意利用諾魯斷交來殺雞儆猴，不但對尚未正式就職的賴政府做出警告，同時也向美國傳遞訊息，表達中方在反對台獨立場上的強硬態度，不會因為美國的片面善意就轉彎、轉向，未來新政府勢必要更為謹慎、步步為營，做好外交攻防的準備。

而在外交攻防整體戰略上，賴清德必須沉穩接招，而不是意氣用事、選擇硬碰硬。賴清德應思考如何以柔克剛，除了表達台灣不會因為中方的施壓而屈服，或許可評估如何反向操作，在此關鍵時刻進一步向對岸釋出善意，強調溝通的意願，如此不僅可能贏得國際讚賞、表現出台灣領導人風度，也可藉機表達更具體的兩岸政策以博取美方信任，更可讓就近觀察的美國代表團親眼目睹台灣新總統的手腕。

當務之急，賴清德必須讀懂對岸的動機。中方迫使台諾斷交的意圖，無疑是要表達對賴清德的不信任，內涵是教訓、警告，也是試探，急於知道新總統會如何反應，賴清德應該把握住對話的機會，向對岸喊話。