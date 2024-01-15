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盧秀燕是否參選2028？郭正亮預測藍白走向：她很聰明

聯合新聞網／ 綜合報導
2028盧秀燕是否參選總統？前立委郭正亮認為，盧應該會先認真將台中市長做完，但藍白勢必要合作。圖／中市府提供
2028盧秀燕是否參選總統？前立委郭正亮認為，盧應該會先認真將台中市長做完，但藍白勢必要合作。圖／中市府提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統大選由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴獲勝，2028國民黨將推派誰參選總統，成為不少人關注的焦點。被問到台中市長盧秀燕是否可能參選2028總統，前立委郭正亮認為，「現在講2028太早了，盧秀燕應該會先認真把台中市長做完」。

郭正亮昨（14）日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，目前國民黨看不出要改組領導層的任何跡象，因此現在講2028還太早，盧秀燕應該會先認真做完台中市長。

郭正亮透露，由於王育敏當選立委，將辭下台中市副市長，因此盧秀燕極大可能會請民眾黨蔡壁如接下副市長，並樂見其成。郭正亮也坦言，盧秀燕處理人際關係比較高明，政通人和很明顯，各種社會關係都做得很不錯，「她很聰明，做了一個戰略性的押注」。

台中市區域立委選舉中，盧秀燕大力替蔡壁如輔選，成為藍白合最佳示範，更成功將台中綠地翻轉為藍天。郭正亮指出，藍白合氛圍比較好的地方都選得不錯，也讓民進黨感受到空前的壓力，「你就知道藍白合是一股多麼可怕的力量，所以2028當然要看柯文哲和民眾黨未來的發展」。

談及2028藍白發展，郭正亮表示，「柯文哲2028一定會選，但你還要重蹈覆轍嗎？」假設到時國民黨派出盧秀燕，如果柯選擇跟盧鬧開，像此次一樣成為三腳督局面，就幾乎篤定賴清德將會連任，況且到時賴會是現任總統，籌碼會比現在還多，「柯文哲也要學到歷史教訓，思考到時候要怎麼好好合作」。

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