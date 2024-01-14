快訊

2024大選落幕！台灣收各國賀電 大陸這單位最忙「新聞稿發不停」

王育敏將返回國會 藍議員建議蔡壁如接中市副市長「持續藍白合」

這所大學獲「2024企業最愛大學生」一般私立大學TOP10

聽新聞
test
0:00 / 0:00

區域立委廢票數35萬創紀錄 媒體人分析：多數來自柯文哲支持者

聯合新聞網／ 綜合報導
黃揚明分析，部分支持柯文哲的民眾，在沒有民眾黨的候選人的選區中，因「不爽投」而決定投下廢票。圖為民眾投下區域立委選票。記者曾原信／攝影
黃揚明分析，部分支持柯文哲的民眾，在沒有民眾黨的候選人的選區中，因「不爽投」而決定投下廢票。圖為民眾投下區域立委選票。記者曾原信／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024全國區域立委選舉結果底定，其中廢票總數竟高達35萬4101張、廢票率2.58%，創下我國區域立委選舉的新高紀錄。對此，資深媒體人黃揚明分析，部分支持柯文哲的民眾，在沒有民眾黨的候選人的選區中，因「不爽投」而決定投下廢票。

黃揚明指出，與上屆區域立委選舉相比，即使本屆投票率較低，但廢票數竟增加近11萬票、廢票率增加0.85%、廢票成長率高達49%，是非常驚人的數字。他指出，若廢票率成長普遍發生在總統選舉和政黨票上，可解釋為通案，但本屆總統選舉的廢票總數為10萬0804張，政黨票廢票數為26萬7306張，皆比上屆還低。

黃揚明補充，實施單一選區後，區域立委的廢票數都比政黨廢票數少，而這次也創下區域立委廢票數首次高於同屆政黨票的紀錄。對此他解釋，扣除台南市第5選區因國民黨原推候選人王家貞被取消資格，導致該選區投出2萬7千多張廢票，「就是總統投給柯文哲的票，在沒有民眾黨候選人的選區，有一部分人不爽投，因此決定蓋下廢票」。

黃揚明說明，有一部分柯文哲的選票在區域立委流向廢票，「也有一部份拒投藍綠，導致一些無名選將得票高於1萬票」。他舉例，小民參政歐巴桑聯盟在新北第7選區（板橋東區）提名的劉書婷、桃園第3選區（中壢）的徐鶯慈與高雄市第5選區（三民、苓雅）的張芳愉，三位分別獲得1萬5479票、1萬1,258票和1萬2,264票，應該多數屬於柯文哲支持者的選票流向。

另外，黃揚明透露，桃園市第1選區（蘆竹、龜山、桃園區）的馬治薇曾有民眾黨員身分，雖此次以無黨籍身分參選，但選前因案遭羈押並被民眾黨開除黨籍，卻仍拿下2萬600票，「這應是柯文哲支持者選票只要拒投藍綠，就盲目流向的明顯個案」。

原本就屬於民眾黨提名或柯家軍的區域立委候選人，在藍營推出其他候選人的選區得票率普遍在15%至22%之間，僅金門縣選區民眾黨尚文凱以29.82的得票率高於區間。黃揚明表示，藍白合區域的李友宜、蔡璧如得票率都高達4成以上，這些都是柯文哲支持者最穩固的流向。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 投票率

延伸閱讀

國民黨為何輸掉大位？ 沈富雄曝「1效應」成敗選關鍵

生小孩CP值超高？他列算式佐證 網驚：怪怪的，但有點被說服

賴清德2028最大關卡是「這組合」 郭正亮：不一定能做8年

立委當選名單「3戰神」齊聚 一票人嗨喊：比八點檔好看

相關新聞

區域立委廢票數35萬創紀錄 媒體人分析：多數來自柯文哲支持者

2024全國區域立委選舉結果底定，其中廢票總數竟高達35萬4101張、廢票率2.58%，創下我國區域立委選舉的新高紀錄。對此，資深媒體人黃揚明分析，部分支持柯文哲的民眾，在沒有民眾黨的候選人的選區中，因「不爽投」而決定投下廢票。

賴清德宜蘭得票比蔡英文下滑19% 但這數字仍是全國第一

受到柯文哲白色力量影響，賴清德這次雖在宜蘭得票遠不如蔡英文當年得票且落後19%，但綜觀賴蕭44.74%的得票率，在非民進...

影／6成選民下架民進黨未果！立院成藍綠白新戰場 民眾黨如何平衡立場是最大挑戰

民進黨打破紀錄，突破台灣民主選舉中八年執政的魔咒，不過從選票中顯示，超過半數選民期盼下架民進黨，賴清德在險勝中上台，但他...

民進黨3連勝 韓媒：中國強硬態度推遠台灣民心

民進黨在執政8年後成功在昨天總統大選再次勝出，由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴接棒執政；韓國媒體指出，中國政府對台強...

安撫大陸「武統」聲浪？胡錫進揪賴清德當選後1反應：誰贏不是最重要的

台灣總統大選結果揭曉後，大陸內部出現不少「武統」聲浪，甚至批評官方的對台政策。對此，環球時報前總編輯14日發文批評這些看...

台灣再度朝小野大 日本讀賣新聞：影響政治安定

台灣總統大選由民進黨候選人賴清德、蕭美琴當選，日本媒體今天均以頭版報導。讀賣新聞稱，民進黨在立法院未能取得多數席次，在野...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。