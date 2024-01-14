區域立委廢票數35萬創紀錄 媒體人分析：多數來自柯文哲支持者

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024全國區域立委選舉結果底定，其中廢票總數竟高達35萬4101張、廢票率2.58%，創下我國區域立委選舉的新高紀錄。對此，資深媒體人黃揚明分析，部分支持柯文哲的民眾，在沒有民眾黨的候選人的選區中，因「不爽投」而決定投下廢票。

黃揚明指出，與上屆區域立委選舉相比，即使本屆投票率較低，但廢票數竟增加近11萬票、廢票率增加0.85%、廢票成長率高達49%，是非常驚人的數字。他指出，若廢票率成長普遍發生在總統選舉和政黨票上，可解釋為通案，但本屆總統選舉的廢票總數為10萬0804張，政黨票廢票數為26萬7306張，皆比上屆還低。

黃揚明補充，實施單一選區後，區域立委的廢票數都比政黨廢票數少，而這次也創下區域立委廢票數首次高於同屆政黨票的紀錄。對此他解釋，扣除台南市第5選區因國民黨原推候選人王家貞被取消資格，導致該選區投出2萬7千多張廢票，「就是總統投給柯文哲的票，在沒有民眾黨候選人的選區，有一部分人不爽投，因此決定蓋下廢票」。

黃揚明說明，有一部分柯文哲的選票在區域立委流向廢票，「也有一部份拒投藍綠，導致一些無名選將得票高於1萬票」。他舉例，小民參政歐巴桑聯盟在新北第7選區（板橋東區）提名的劉書婷、桃園第3選區（中壢）的徐鶯慈與高雄市第5選區（三民、苓雅）的張芳愉，三位分別獲得1萬5479票、1萬1,258票和1萬2,264票，應該多數屬於柯文哲支持者的選票流向。

另外，黃揚明透露，桃園市第1選區（蘆竹、龜山、桃園區）的馬治薇曾有民眾黨員身分，雖此次以無黨籍身分參選，但選前因案遭羈押並被民眾黨開除黨籍，卻仍拿下2萬600票，「這應是柯文哲支持者選票只要拒投藍綠，就盲目流向的明顯個案」。

原本就屬於民眾黨提名或柯家軍的區域立委候選人，在藍營推出其他候選人的選區得票率普遍在15%至22%之間，僅金門縣選區民眾黨尚文凱以29.82的得票率高於區間。黃揚明表示，藍白合區域的李友宜、蔡璧如得票率都高達4成以上，這些都是柯文哲支持者最穩固的流向。