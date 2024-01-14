圖表／僅3黨過門檻！政黨補助款藍綠可領逾2億 民眾黨1.5億元

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統、立委大選投票於1月13日落幕，除了外界關注哪位候選人、政黨當選之外，不少人對於選舉補助金也感到很好奇。而選舉結果出爐，聯合新聞網也整理了過門檻的政黨及所獲得的選舉補助金額，讓讀者快速了解。

依照《公職人員選舉罷免法》規定：

總統：選舉得票數達當選票數1/3以上者，每票補助30元（30元×得票數） 立委：選舉得票數達各該選區當選票數1/3以上者，每票補助30元（30元×得票數） 政黨：政黨票得票率達3%以上，每票補助50元（50元×政黨票得票數）

不分區立委最後結果出爐，過5%門檻的政黨有民進黨、國民黨、民眾黨。其中，民進黨以4,981,060的得票數、36.16%的得票率奪得第一，搶下13席；國民黨以4,764,293的得票數、34.58%的得票率緊追在後，搶下13席；民眾黨則以3,040,334的得票數、22.07%的得票率，拿到第三高票，奪得8席。

時代力量此次得票率僅有2.57%，未過5%門檻，因此無法獲得選舉補助款，但因為得票率高於1%，個人或企業若有捐款給該政黨，將可於明年報稅時，作為當年度列舉扣除額。

圖／聯合報系製表

1.民進黨4,981,060票、補助款2億4905萬元。

2.國民黨4,764,293票、補助款2億3821萬元。

3.民眾黨3,040,334票、補助款1億5201萬元。