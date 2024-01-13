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全軍覆沒告別國會舞台 黃國昌成壓垮時代力量最後一根稻草

立委開票結果／全軍覆沒告別國會舞台 黃國昌成壓垮時代力量最後一根稻草

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
2024年立委大選落幕，時代力量確定全軍覆沒，為8年的國會生涯劃上句點。圖／時代力量提供
2024年立委大選落幕，時代力量確定全軍覆沒，為8年的國會生涯劃上句點。圖／時代力量提供

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

2024年立委爭霸戰落幕，立法院呈現三黨鼎立新局面，民眾黨再度站穩第三大黨的角色，時代力量則確定全軍覆沒，為8年的國會生涯劃上句點，而前立委黃國昌在選前倒戈，選擇加入民眾黨名列不分區名單，被視為壓垮時代力量的最後一根稻草。

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台灣在2014年爆發太陽花學運，激起年輕世代參與公共事務的風潮，時代力量正式在2015年宣告成軍，隨後投入2016年的立委選舉，初出茅廬就奪下5席立委席次，擠下親民黨成為國會第三大黨，而包括時任立委黃國昌、徐永明、洪慈庸，還有現任民進黨立委林昶佐，幾乎都是具有全國知名度的政治人物。

不過，時代力量進軍國會以來，數度出現路線分歧之爭，2019年爆發一連串的退黨潮，儘管在2020的立委選舉，仍然獲得超過百萬政黨票，成功保住立法院黨團，不過立委席次由5席降至3席，不僅影響力遠不及台灣民眾黨，更退居國會第四大黨。

時代力量握有總統門票，不過今年依然選擇缺席，區域立委僅提名現任立委邱顯智王婉諭及桃園黨部執行長徐鈺雯參選，不分區立委更是只有提名8席，而在總統不表態支持特定人選，再加上黃國昌倒戈加入民眾黨，都成為時力選情崩盤的關鍵因素。

我國在2008年首次實施「單一選區兩票制」選制，從改制以來的4屆立委選舉，在藍綠兩大黨夾擊的情形之下，區域立委大多是由藍綠兩黨提名的候選人勝出，選制本就不利於小黨生存，而綜觀過去在立法院擁有席次的小黨，包括台灣團結聯盟、親民黨、新黨及台灣基進，最後都在選戰遭遇泡沫化，導致立委席次全軍覆沒。

邱顯智選前一周在臉書發布「時力真心話」影片，公開批評黃國昌賣友求榮、站著說話不腰疼，引發高雄市前議員林于凱、時代力量決策委員湯茹婷相繼退黨，對比邱顯智曾經說「時代力量要關燈，我也會是最後一個關燈的人」，時代力量未來的路恐怕將更為艱辛。

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