即時開票／台中市投票率達72.9% 盧秀燕：全國人民完成歷史任務
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
台中市長盧秀燕剛剛宣布，台中市1902個投開票所，投票率有72.9%，一共有10件選舉事件，有一半是身體不適，其他零星事件沒有重大違規。
盧秀燕說投票率有72.9%，沒有比上一次大選高，但也還算踴躍，且過程順利，她表示，這是初步統計，最後還是要以選委會數字為準。
盧秀燕表示，台中市一共有1902個投開票所、選務人員兩萬名，創下台中市的紀錄。她的心得，各選務團隊以及選民都很棒，大家又完成了一次民主歷史任務。
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