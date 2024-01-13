快訊

總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

即時開票／政治版圖模型選舉結果第四次預測 柯盈配24.8%、賴蕭配40.4%、侯康配34.8%

區域立委選舉開票／顏寬恒、陳俊宇、陳亭妃 自行宣布當選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

即時開票／嘉義市投票率逾七成 藍綠總統、立委候選人得票拉鋸

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義巿選舉人數最少的地藏庵投票所開票情形。記者魯永明／攝影
嘉義巿選舉人數最少的地藏庵投票所開票情形。記者魯永明／攝影

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

嘉義市總統立委選舉下午4點結束，市選委會估計，投票率71.18 ％，投票過程平和、未傳糾紛違規，全市選舉人數最少600多人的地藏庵投開票所，開票過程，總統侯選人賴清德、侯友宜得票數，相互拉鋸，柯文哲緊追在後；立委選舉，王美惠、張秀華得票數也相互拉鋸，支持者看開票，跟著得票高底，心情七上八下緊張。

🔥開票動態即時報

嘉義巿選舉人數最少的地藏庵投票所開票情形。記者魯永明／攝影
嘉義巿選舉人數最少的地藏庵投票所開票情形。記者魯永明／攝影

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 投票率

延伸閱讀

嘉市立委選前藍綠車掃最後衝刺 張秀華有宣明智、王美惠找立委陳培瑜

嘉市選區王美惠騎車服務遭譏搶里長事 張秀華爭鐵路高架補助款加碼

嘉市立委選戰藍綠車掃尬場 張秀華有蔣萬安、王美惠找林楚茵

影／蔣萬安稱讚張秀華「虎媽」 嘉市陪車掃大跳火肌舞

相關新聞

即時開票／這家電視台票數異常竄升 NCC：即時掌握新聞台有無立即更正

第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉今（13）日登場，下午4點結束投票後陸續開票，部分電視台票數快速上升，民視播出...

即時開票／新竹竹東傳「選票全倒出放桌面」 民眾質疑為何先整票

2024總統立委大選今登場，各開票所已在下午4點陸續開出選票，不過卻爆出新竹縣竹東鎮213號投開票所，在開票開始後，選務...

即時開票／台中市投票率達72.9% 盧秀燕：全國人民完成歷史任務

台中市長盧秀燕剛剛宣布，台中市1902個投開票所，投票率有72.9%，一共有10件選舉事件，有一半是身體不適，其他零星事...

即時開票／嘉義市投票率逾七成 藍綠總統、立委候選人得票拉鋸

嘉義市總統立委選舉下午4點結束，市選委會估計，投票率71.18 ％，投票過程平和、未傳糾紛違規，全市選舉人數最少600多...

在藍白間猶疑…選民：台灣的感受和國際想像大不相同

經過選前造勢一夜激情，今天投票日，1950萬名台灣人將選出新總統、新國會。三組代表不同意識形態的總統候選人，讓這場選舉成為台灣民主化以來，最難以捉摸的局勢。外媒紛紛稱之為「一場決定兩岸命運的選舉」；但觀察選前8小時，選民們舉著投票章在藍白間猶疑，更宣示一場新台灣政治文化的出現： 經濟利益分配不均、社會公平瀕臨崩解，已與統獨意識形態對決。 這場選舉切割了兩個不同價值體系的世代，成為一場世代的對決。

即時開票／天氣好帶動投票意願 新北選委會估投票率破7成

今天是投票日，新北市選委會表示，因為天氣好，沒有像前幾天天氣冷，有帶動民眾投票意願，預估這次投票率破七成，但實際投票率數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。