即時開票／嘉義市投票率逾七成 藍綠總統、立委候選人得票拉鋸

經過選前造勢一夜激情，今天投票日，1950萬名台灣人將選出新總統、新國會。三組代表不同意識形態的總統候選人，讓這場選舉成為台灣民主化以來，最難以捉摸的局勢。外媒紛紛稱之為「一場決定兩岸命運的選舉」；但觀察選前8小時，選民們舉著投票章在藍白間猶疑，更宣示一場新台灣政治文化的出現： 經濟利益分配不均、社會公平瀕臨崩解，已與統獨意識形態對決。 這場選舉切割了兩個不同價值體系的世代，成為一場世代的對決。

2024-01-13 16:56