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即時開票／嘉義市投票率逾七成 藍綠總統、立委候選人得票拉鋸
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
嘉義市總統立委選舉下午4點結束，市選委會估計，投票率71.18 ％，投票過程平和、未傳糾紛違規，全市選舉人數最少600多人的地藏庵投開票所，開票過程，總統侯選人賴清德、侯友宜得票數，相互拉鋸，柯文哲緊追在後；立委選舉，王美惠、張秀華得票數也相互拉鋸，支持者看開票，跟著得票高底，心情七上八下緊張。
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