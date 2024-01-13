快訊

新莊男夾選票離場？選務人員清查發現是「兩張票投同匭」

大咖女星投票比「這手勢」疑違法秒刪照 恐遭罰10萬元

沒喜歡的立委候選人！新北女子不爽...當場撕毀立委選票

影／台東投票有點冷 縣長饒慶鈴：不像上次要排隊

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今早前往新生國小投票，不用排隊很快就完成選舉。記者徐白櫻／攝影
台東縣長饒慶鈴今早前往新生國小投票，不用排隊很快就完成選舉。記者徐白櫻／攝影

2024總統暨立委選舉今天投開票，上午8點開始投票，台東市區部分投開票所出現短暫排隊人潮，不過很快就消化掉，不少選民感受今年選情似乎有點「冷」。縣長饒慶鈴說，這次感覺趨於冷靜，沒有出現2020年大選時的排隊人潮，投票率預估也會比上次來得低。

縣長饒慶鈴上午前往新生國小投票，投完票後受訪。媒體詢問投票情況，她表示，比起上次大選，這次感覺趨於冷靜，不過她觀察的是今天上午情況，實際狀況，還是要等到最後截止投票才了解。

「今年感學沒有上次排隊情形！」 饒慶鈴說，2020年總統大選票投票率6成7（依據中選會資料庫，應為65.0493％），估計今年會稍微下降。

台東縣選委會指出，總統副總統票數17萬8728人、區域立委票數11萬5336人、平地原住民立委票數4萬5271人、山地原住民票數1萬7675人。第16屆總統、副總統及第11屆立委選舉投開票所，總計236處。選務人員觀察，今早台東天氣不錯，不過出門投票的人不算多，部分投開票所的票匭票數未及三分之一，呼籲大家踴躍出門投票。

台東縣選委會指出，今早台東各投開票運作大致順利，幾乎都不用排隊。記者徐白櫻／攝影
台東縣選委會指出，今早台東各投開票運作大致順利，幾乎都不用排隊。記者徐白櫻／攝影

2024選舉 2024總統選舉 饒慶鈴

延伸閱讀

選票到台東了！縣長指示不容出錯 霹靂小組荷槍實彈戒護

選前黃金周 藝人郭子乾陪賴坤成市場拜票 藍營大車掃

生第3胎領了6萬元 台東邱爸爸：拚第4胎要問「產」長

饒慶鈴家族基金會獲台東縣府標案 監院調查結果出爐

相關新聞

影／蔡英文呼籲民眾踴躍投票 最後還補這句話

今天是投票日，蔡英文總統今天早上9點到新北市永和秀朗國小投票，從蔡英文到投票所到致詞結束，前後僅花10分鐘，蔡英文談話時...

今天投開票 注意帶齊這些東西

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉於今天進行投開票，中選會提醒民眾記得帶身分證、印章、投票通知單到指定投票所投票。

影／黃偉哲一早投票：今天天氣很好 投票率「審慎樂觀」

台南市長黃偉哲今天上午到戶籍地永康區第947姑婆廟投開票所投票，黃偉哲比預告投票時間提早10多分鐘到場，顯得有點疲累。他...

「選舉章魚哥」北市天玉里誤差值不到1% 總統開票結果受矚目

北市士林區天玉里被視為「選舉章魚哥」，過往開票結果幾乎與大選相似，尤其2022年台北市長選舉，誤差值更不到1%。今天是大...

王金平返鄉高雄路竹投票 對台灣未來政治期許僅「4字」回應

今天是投開票日，前立法院長王金平一早就出現在家鄉高雄路竹投票所，神情相當輕鬆自在，對故鄉的老鄰居們噓寒問暖，並說完成投票...

投票後遭男嗆「死一死」 陳菊淡定離去

監察院長陳菊上午到高雄左營區新上國小投票。陳菊完成投票後走出投票所，與民眾寒暄時，遭一名男子怒罵，「死一死」。陳菊面對這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。