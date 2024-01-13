影／台東投票有點冷 縣長饒慶鈴：不像上次要排隊

2024總統暨立委選舉今天投開票，上午8點開始投票，台東市區部分投開票所出現短暫排隊人潮，不過很快就消化掉，不少選民感受今年選情似乎有點「冷」。縣長饒慶鈴說，這次感覺趨於冷靜，沒有出現2020年大選時的排隊人潮，投票率預估也會比上次來得低。

縣長饒慶鈴上午前往新生國小投票，投完票後受訪。媒體詢問投票情況，她表示，比起上次大選，這次感覺趨於冷靜，不過她觀察的是今天上午情況，實際狀況，還是要等到最後截止投票才了解。

「今年感學沒有上次排隊情形！」 饒慶鈴說，2020年總統大選票投票率6成7（依據中選會資料庫，應為65.0493％），估計今年會稍微下降。

台東縣選委會指出，總統副總統票數17萬8728人、區域立委票數11萬5336人、平地原住民立委票數4萬5271人、山地原住民票數1萬7675人。第16屆總統、副總統及第11屆立委選舉投開票所，總計236處。選務人員觀察，今早台東天氣不錯，不過出門投票的人不算多，部分投開票所的票匭票數未及三分之一，呼籲大家踴躍出門投票。