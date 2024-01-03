強震導致交通大亂 能登機場暫關閉

日本能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，震央所在地石川縣政府指出，已知縣內有48人因地震罹難，災區3萬多人疏散到收容中心。

這次強震導致石川縣發生劇烈地殼變動，其中輪島市的觀測點往西移動了約1.3公尺。此外，石川縣內的「穴水」向西移動1公尺、「珠洲」向西移動約80公分、「能登島」也向西北方向移動約60公分。國土交通省表示，石川縣能登機場受到地震影響，跑道多處出現深度約10公分、長度逾10公尺的裂縫，將關閉至1月4日。

日本氣象廳2日上午10時已解除對日本海沿岸地區發出的「海嘯注意報」。日本首相岸田文雄宣布把救援受災者作為首要任務，並承諾將責成相關部會對災民提供物資等必要協助。

目前仍不確定引發強震的確切原因，日本政府研究人員從地面隆起和震源移動的情況，研判可能與地下水移動有關。

東京工業大學地球暨行星科學教授中島淳一分析，地下水上升滲入斷層後造成斷層易於滑動，可能因而引發地震。根據地震波分析來看，地下約20到30公里處有地下水積水，一旦地下水上升到距離地表10至15公里處，就有很大機率引發地震。