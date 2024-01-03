聽新聞
test
0:00 / 0:00

強震導致交通大亂 能登機場暫關閉

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

日本能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，震央所在地石川縣政府指出，已知縣內有48人因地震罹難，災區3萬多人疏散到收容中心。

這次強震導致石川縣發生劇烈地殼變動，其中輪島市的觀測點往西移動了約1.3公尺。此外，石川縣內的「穴水」向西移動1公尺、「珠洲」向西移動約80公分、「能登島」也向西北方向移動約60公分。國土交通省表示，石川縣能登機場受到地震影響，跑道多處出現深度約10公分、長度逾10公尺的裂縫，將關閉至1月4日。

日本氣象廳2日上午10時已解除對日本海沿岸地區發出的「海嘯注意報」。日本首相岸田文雄宣布把救援受災者作為首要任務，並承諾將責成相關部會對災民提供物資等必要協助。

目前仍不確定引發強震的確切原因，日本政府研究人員從地面隆起和震源移動的情況，研判可能與地下水移動有關。

東京工業大學地球暨行星科學教授中島淳一分析，地下水上升滲入斷層後造成斷層易於滑動，可能因而引發地震。根據地震波分析來看，地下約20到30公里處有地下水積水，一旦地下水上升到距離地表10至15公里處，就有很大機率引發地震。

日本 強震

延伸閱讀

日本石川鶴來高校來台參賽 台南雪中送炭食宿、交通、機票費全免

石川強震傳核電廠燃料池溢出 核安會：無輻射異常狀況

日本石川強震 綠盟：核電風險總統候選人勿打模糊仗

石川強震災前異象？日本多地逾千隻鳥群飛 滿布天際宛如黑色波浪

相關新聞

日能登強震至少48死 3.2萬人疏散

日本能登半島一日發生芮氏規模七點六強震，震央所在的石川縣政府指出，已知縣內有四十八人因地震罹難，災區三萬多人疏散到收容中...

強震導致交通大亂 能登機場暫關閉

日本能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，震央所在地石川縣政府指出，已知縣內有48人因地震罹難，災區3萬多人疏散到收容中心...

2核電廠冷卻水外溢 日：輻射值正常

日本原子力規制廳表示，日本石川縣一日發生的芮氏規模七點六強震，導致石川縣志賀核電廠及新潟縣的柏崎刈羽核電廠強烈搖晃，有部...

稱日本地震可能是報應 海南新聞主播遭停職調查

日本在元旦發生規模7.6強震後，有一些中國民眾表達出幸災樂禍的言詞。海南廣播電視台晚間發布，該台主持人肖程皓在其個人自媒...

日本強震火海 「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館焚毀

日本報媒「北國新聞」今天報導，在石川縣昨天發生規模7.6強震後，當地輪島市的「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館也遭到焚毀

日本石川強震海嘯警報區劃入爭議島嶼 南韓提出抗議

南韓今天表示，日本石川縣昨天發生強烈地震後，日方發布的海嘯警報地圖將屬於南韓的獨島劃入，韓方為此已向日本提出「嚴正」抗議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。