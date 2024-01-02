日能登強震 海嘯估達3公尺高

日本北陸地方的石川縣一日下午約四點十分，發生震度七、規模七點六的極淺地震，震源位於該縣能登地方。據日本放送協會（ＮＨＫ）及共同社報導，該縣及其鄰近的富山、新潟、福井和岐阜等五縣，陸續接獲有人受傷的通報。日本氣象廳指出，上次日本發生震度七強震是在二○一八年九月六日北海道膽振地方，規模則是六點七。自衛隊已出動千名兵力趕往救災。

鳥居倒塌 日本石川縣能登地區一日接連地震，最大規模達七點六，該縣金澤市一處神社鳥居在震後受損倒塌。（美聯社） 新潟縣系魚川市及上越市共九人受傷；石川縣七尾市有兩人呈現到院前心肺功能停止（ＯＨＣＡ）、該縣羽咋市及志賀町共七人受傷；富山縣十五人受傷；福井縣五人受傷，以及建築物倒塌、家戶停電、新幹線與客機停駛。日本原子力規制委員會表示，尚未傳出強震引發的海嘯衝入震區內核電廠。

這起強震後，氣象廳對石川縣、山形縣、新潟縣、富山縣、福井縣、北陸與兵庫縣北部發布海嘯警報，警告民眾趕往高處等安全場所避難。該廳並正式將之命名為「令和六年（二○二四年）能登半島地震」，也是能登地方自一八八五年有紀錄以來的最大地震。

前述其中幾縣的海嘯高度預估達三公尺，石川縣輪島港觀測到一點二公尺高海嘯。該廳提醒，鑒於震區內發生房屋傾倒及土石流等災情的危險性提高，故今後一周、尤其是接下來兩、三天，須再提防發生最大震度七的強震。氣象廳說，在主震後九十幾分鐘內，共發生廿一起至少規模四的餘震。南韓及俄羅斯當局也發布海嘯警報，分別示警江原道與庫頁島、遠東的普里莫斯克與哈巴羅夫斯克邊疆區居民撤往高處。

在災情部分，日本政府發言人、內閣官房長官林芳正在緊急記者會表示，接獲六件因建築物倒塌受損造成有人遭活埋的通報。原子力規制委員會和日本內閣府提到，石川縣志賀核電廠內一個系統雖因外部供電問題而無法運作，但攸關核安的機組電源均已確認安全，廢燃料冷卻池亦無虞。日本首相岸田文雄也在首相官邸危機管理中心指示中央與地方合力救災。

截至一日晚間，石川縣輪島市消防署已接獲至少卅件房屋倒塌受損。法新社引述震區電力公司報導，富山、石川及新潟縣一度共約三萬三五○○個家戶停電。至於交通方面，北陸上越新幹線在震後一度停駛，能登機場及小松機場、新潟機場和庄內機場，日航與全日空的日本國內線共廿四航班停飛。