校園輔導問題多…人力不足 教師欠缺專業

新北校園割頸案鬧得沸沸揚揚，也讓校園輔導人力不足的問題備受關注。全國中小學校長協會理事長張信務表示，各級學校輔導人力確實不足，以小學而言，四十班才多一名專任輔導老師，等於一個老師要負責八、九百個學生，反觀國外廿班就一名專任輔導老師，相較之下，台灣的專任輔導老師因人力配置太少，負荷量過重。

他呼籲教育部，針對校園輔導人力、心理師、社工師做合理配置，以學生人數做考量，增加學校專業輔導人力。

三峽國中導師劉遵恕則說，輔導老師人力不足是長久以來存在的問題，一個專任輔導老師手上不下廿、卅個個案，一周頂多卅五堂課，除列為個案輔導的孩子，還有突發零星個案，照顧應接不暇。

劉遵恕說，現在第一線老師手上擁有寶劍不多，輔導學生多只能靠彼此的信任關係，如果學生願意信任師長還可以，但若是孩子連甩都不甩，學校其實也拿學生沒辦法。老師對於學生回到學校很樂觀，但教育孩子的地方不是只有學校，也需要家庭跟學校密切配合，反則就算學校顧好好，學生離開校園遇到其他負向因子，ㄧ樣被影響。

教師普遍缺乏輔導專業也是問題。國教行動聯盟理事長王瀚陽說，導師沒親輔專業，遇行為偏差的學生只能通報學校輔導室，若沒有和三級輔導機制接軌，很難發揮成效，應該做個別化管理及追蹤，呼籲教育部不可再漠視或將壓力丟給第一線的老師。

對國教盟的質疑，新北市教局表示，行凶少年是三級輔導個案，學校、少輔會、警局少年隊早已合作持續輔導，目前先著重個案處理，後續也會和家長團體對話。