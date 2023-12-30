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矯正少年回學校 「關鍵在能否接得住」

聯合報／ 記者陳俊智郭政芬王聖藜葉冠妤／連線報導
渉案少年走出觀護所和矯正學校，關鍵是回學校之後「能否接得住」，否則行為偏差可能更嚴重，增加再犯風險。 （示意圖，非新聞當事人） 聯合報資料照片 記者林奐成／攝影
渉案少年走出觀護所和矯正學校，關鍵是回學校之後「能否接得住」，否則行為偏差可能更嚴重，增加再犯風險。 （示意圖，非新聞當事人） 聯合報資料照片 記者林奐成／攝影

新北國中生遭刺死案，外界質疑涉案少年離開少年觀護所後直接回歸學校並不恰當，教育部長潘文忠前天也表示中介過程可以再檢視。熟悉少年矯正的人士表示，依少年事件處理法，渉案少年回一般學校的流程完全合法，關鍵是回學校之後「能否接得住」，否則行為偏差可能更嚴重，增加再犯風險。

中華民國更生少年關懷協會主任陳彥君指出，收容少年重返校園，學校扮演了很重要的角色，通常是學校社工和少年輔導委員會開案追蹤，如果學校或少輔會沒有接好，就容易出事情。

有些學校因為資源有限，基於謹慎，會請民間社福單位協助開辦高關懷班，讓收容少年復歸校園，但並非所有學校都這麼做，因此仍存在漏洞。

陳彥君說，不論從矯正學校或少觀所出來的學生，重返校園後都容易被學校貼標籤，或被同學排擠，甚至有些老師會不斷說服學生轉夜校或轉學，如果學校端沒發揮關懷力量，學生很容易放棄自我、走回頭路，行為偏差更厲害，增加再犯風險。

她認為收容少年重返校園不容易，除了學校、家庭和矯正機關，輔導少年就學或就業的中介單位也很重要，需要跨網絡合作才能讓少年成功復歸社會。

全國中小學校長協會理事長張信務則建議，教育部可邀集各縣市建立「類中介」性質的機構，協助個案學生轉換到一般學校前進行輔導與學習評估，再安置回到一般學校，能避免學校端受到直接衝擊。

三峽國中導師劉遵恕認為，部分個案涉及心理疾病，在少觀所若針對個案有心理鑑定評估，應提供給學校做後續安置參考，讓校方可以提早因應。

國中生 割喉案 校園 行為偏差 少年觀護所 社工

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