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司法院「保護觸法少年優先」 國中生殺同學後少事法新制將上路

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
新北市發生校園割頸案，震驚全台。示意圖／聯合報系資料照片
新北市發生校園割頸案，震驚全台。示意圖／聯合報系資料照片

少年事件處理法增訂強化少年事件移送前程序，新制將於明年1月1日施行。司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，此次修法是透過妥速保護少年的正當程序，讓司法警察機關得以報請少年法院對少年核發同行書等強制處分，進行少年觸法事證的初步調查，以利少年法院儘速確認少年的非行事實，並進行少年需保護性的評估。

未來少年法院依調查結果，如認有移送檢察官偵查的必要，才依少事法第27條第1項、第2項規定裁定移送該管檢察署檢察官開始偵查，維護少年司法權益。

謝靜慧表示，本次修法的具體內容包括少年保護優先原則、少年法院先議權制度，以及為調查少年的觸法事證，警察機關得於少年移送少年法院前通知少年到場詢問、報請核發同行、逕行同行、同行或逮捕後護送、搜索、扣押、證據保全或通訊監察等強制處分相關程序規定。

因應新制施行，司法院召開多場會議，盤點新制相關配套措施的規劃研訂及整備，並透過與行政院的少年事件政策協商平台會議，雙向說明法院及檢警機關整備進度，以及未來實務上可能面臨的處理疑義。

但在新制上路前，新北市某國中三年級15歲男學生，25日中午遭同校學生持彈簧刀刺傷頸部、胸部，受害學生身中10刀，大量失血今死亡。檢警上午赴亞東醫院相驗，死者傷勢分布在頸部、左胸、右下背，其中正面含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟計4刀，幾乎刀刀都是致命傷。

事件發生後，輿論譁然，有人批評「台灣就是太縱容未成年，導致幫派喜歡吸收未成年唆使犯案、販毒，等同默許這些行為的存在」、「被砍的人掛了，蓄意殺人根本不能因為年紀判輕」。

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