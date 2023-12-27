校園喋血割喉 學校證實：很遺憾學生走了

新北市一名楊姓國三生只因為與隔壁班的女學生有口角，女方竟找同班的郭姓「乾哥」討公道，沒想到楊遭割喉經搶救後，仍傷重不治。校方今天悲痛證實，學生離開了，「真的很遺憾、很難過」。

警方調查，涉入這起校園喋血案的男女國中生，原就讀另一所國中，他們常在宮廟鬼混，認識不少天道盟太陽會、華山幫分子，不時以幫眾名義惹事生非；今年二月兩人夥同另5名學生，丟雞蛋霸凌原國中一名女學生，還拍下被害女生頻磕頭認錯的影片，上傳網路社群，引發熱議，事後兩人轉學至現在的學校就讀。

前天中午，女學生到隔壁班找閨密聊天，楊姓男學生指「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求她出去；她氣得甩門離開，回班上向郭姓「乾哥」哭訴，要求幫忙出氣。

不料，郭生持預藏彈簧刀猛刺楊生的頸部、胸口多刀，造成楊生失血休克倒臥血泊，緊急送醫搶救。

楊姓被害學生是家中次子，上有一個姊姊，平時表現良好，父母很難接受孩子竟然在學校被刺殺，連日來守在醫院裡，不斷說「我只希望孩子健康回到我們身邊」，讓人聽了揪心。

新北市教育局長張明文守在亞東醫院陪伴家屬，副市長劉和然等人都趕往醫院，新北市長侯友宜也聯繫醫院，請求全力救治。郭姓學生父親昨天也有提出想到醫院探視，但楊姓學生家屬婉拒，認為目前時機不適合。

遺憾的是，今天上午，校方悲痛證實，楊生沒有熬過去，離開了，真的很遺憾、很難過。校方除協助家屬安排後事，也啟動輔導，安撫同學哀痛情緒。

「這個教唆的最可惡。」自稱被害人阿姨在Dcard發文說，老師透露行凶和教唆的男女學生是校內頭痛份子，未成年犯案沒有前科註記，真的超不公平；「醫生表示缺氧過久，未來等於是植物人，我們已做好準備了」，她希望外甥的事能廢除少年事件處理法。但資深法官認為少事法處罰不比刑法輕，若涉最輕本刑5年以上徒刑之罪，會比照刑案處置。