管教辦法限制 師難防學生帶刀到校

新北校園驚傳學生遭割喉，第一線教師直言「現在的管教就是被法令綁住手腳」，平日僅能側面了解學生動態，要防範學生帶刀械到校，實務上有困難；學校甚至要和社會人士搶學生，避免學生迷途。新北教育局昨天表示，若有必要，學校可訂定規定安全檢查。

衛福部已請地方社政體系介入評估家庭功能等，盡量協助。據了解，涉案男學生父母採放任式教育，有犯罪前科，待過少觀所。連同涉嫌教唆女學生在校都有輔導紀錄。

衛福部保護司長張秀鴛說，將釐清學生家庭脈絡、社會交往等，檢視是否有開案紀錄，由法官決斷；若審理後認定犯罪動機、社會交往等情有可原，可能交付縣市政府做保護處分，再視情況開案輔導或安排親職教育。

學生帶刀到校行凶，第一線教師感嘆被「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」限制，無法搜查書包等，只能側面了解學生動態，教育主管機關應該正視問題。一名國中老師提到，現在教師很難管到學生書包中是否夾帶危險物品；放學時部分學校也有黑衣人在校門口疑似「招募新血」，教官或校安單位只能勸導驅離。

新北教育局表示，未來會對重大違規學生定期追蹤輔導，若有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，或為了避免緊急危害，學校得訂定規定安全檢查，視情形通知家長領回或，立即通知警察機關處理。校方表示，將全力協助被害者醫療費用，也輔導全校學生，也會請導師多注意學生外顯行為。及時預防及通報。