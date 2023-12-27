聽新聞
test
0:00 / 0:00

管教辦法限制 師難防學生帶刀到校

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱王慧瑛林琮恩江婉儀／連線報導
教育部長潘文忠強調學校要特別注意學生違禁品的管理。記者李芯／攝影
教育部長潘文忠強調學校要特別注意學生違禁品的管理。記者李芯／攝影

新北校園驚傳學生遭割喉，第一線教師直言「現在的管教就是被法令綁住手腳」，平日僅能側面了解學生動態，要防範學生帶刀械到校，實務上有困難；學校甚至要和社會人士搶學生，避免學生迷途。新北教育局昨天表示，若有必要，學校可訂定規定安全檢查。

衛福部已請地方社政體系介入評估家庭功能等，盡量協助。據了解，涉案男學生父母採放任式教育，有犯罪前科，待過少觀所。連同涉嫌教唆女學生在校都有輔導紀錄。

衛福部保護司長張秀鴛說，將釐清學生家庭脈絡、社會交往等，檢視是否有開案紀錄，由法官決斷；若審理後認定犯罪動機、社會交往等情有可原，可能交付縣市政府做保護處分，再視情況開案輔導或安排親職教育。

學生帶刀到校行凶，第一線教師感嘆被「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」限制，無法搜查書包等，只能側面了解學生動態，教育主管機關應該正視問題。一名國中老師提到，現在教師很難管到學生書包中是否夾帶危險物品；放學時部分學校也有黑衣人在校門口疑似「招募新血」，教官或校安單位只能勸導驅離。

新北教育局表示，未來會對重大違規學生定期追蹤輔導，若有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，或為了避免緊急危害，學校得訂定規定安全檢查，視情形通知家長領回或，立即通知警察機關處理。校方表示，將全力協助被害者醫療費用，也輔導全校學生，也會請導師多注意學生外顯行為。及時預防及通報。

國中生 割喉案 書包 校園

延伸閱讀

校方曾追蹤輔導割頸加害者 教育局提3措施防校園暴力

議員稱淡海應新設國中 新北教局：113年2月評估出爐

跟進AI技術腳步 新北推動人才培育計畫、設完全中學科技中心

賴競總批社宅決標數掛蛋 新北反嗆台南社宅至今還掛零

相關新聞

缺氧過久 遭割頸學生恐成植物人

新北市一名國三男學生為幫「乾妹」出氣，前天涉持彈簧刀殺傷同校另一名男同學頸部、胸部；被害人裝上葉克膜搶救，尚未脫離險境，...

管教辦法限制 師難防學生帶刀到校

新北校園驚傳學生遭割喉，第一線教師直言「現在的管教就是被法令綁住手腳」，平日僅能側面了解學生動態，要防範學生帶刀械到校，...

校方曾追蹤輔導割頸加害者 教育局提3措施防校園暴力

新北市某高中國中部昨發生一起喋血事件，雖然學校過去曾輔導追蹤加害者郭生及教唆者女學生，但悲劇仍然發生。郭生因隨身攜帶彈簧...

校園喋血案加害者父親想探視 被害人父母揪心喊：還我健康孩子

新北市某完全中學發生校園喋血事件，傷者楊姓男學生還躺在加護病房和死神拔河，住台中的外婆、雲林的奶奶趕來探視，鼓勵孫子「一...

國三生遭割頸仍搶救中 潘文忠：學校應注意管理學生違禁品

昨新北市某高中發生國三生遭割頸命危，受傷男學生還在醫院搶救中。教育部長潘文忠表示心痛也遺憾，他今天並強調學校要特別注意學...

新北持刀國三生疑家庭功能缺失 教育局派員駐校輔導

新北市某國中三年級15歲郭姓男學生，昨天中午持彈簧刀刺傷楊姓男學生，導致楊生傷重命危經急救後仍與死神拔河中。據了解，郭生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。