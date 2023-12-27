缺氧過久 遭割頸學生恐成植物人

新北市一名國三男學生為幫「乾妹」出氣，前天涉持彈簧刀殺傷同校另一名男同學頸部、胸部；被害人裝上葉克膜搶救，尚未脫離險境，恐因缺氧過久成植物人。行凶男學生和涉教唆女學生被依殺人未遂罪嫌送辦，少年法庭裁定男學生收容，女學生責付；行凶者父親探視被拒。

據了解，被法辦男女學生原就讀另一所國中，常在土城宮廟鬼混，認識不少天道盟太陽會、華山幫分子，不時以幫眾名義惹事生非、打架鬥狠，也會霸凌同學；今年二月兩人夥同另5名學生，丟雞蛋霸凌原國中一名女學生，被害女學生頻磕頭認錯說「不應該說你長得很醜」，過程被拍下上傳網路社群，引發熱議，事後兩人轉學至現在的學校就讀，發生持刀傷人事件。

前天中午，女學生到隔壁班找同學聊天，被害人斥責「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求她出去；她氣得甩門離開，回班上向「乾哥」哭訴，要求幫忙出氣。

目擊學生說，男學生持預藏彈簧刀猛刺被害人頸部、胸口多刀，直到倒臥血泊。行凶前曾有同學勸阻，但女學生吆喝要求繼續行凶。

被害人是家中的次子，有一個姊姊，平時表現良好，父母很難接受孩子在最安全的學校被刺殺，連日來守在醫院裡，不斷說「我只希望孩子健康回到我們身邊」，讓人聽了揪心。住中南部的奶奶和外婆都北上探視，鼓勵孫子「一定要撐過去」。

「這個教唆的最可惡。」自稱被害人阿姨在Dcard發文說，老師透露行凶和教唆的男女學生是校內頭痛份子，未成年犯案沒有前科註記，真的超不公平；「醫生表示缺氧過久，未來等於是植物人，我們已做好準備了」，她希望外甥的事能廢除少年事件處理法。但資深法官認為少事法處罰不比刑法輕，若涉最輕本刑5年以上徒刑之罪，會比照刑案處置。

土城警分局已與學校啟動校安聯防，嚴查學生是否攜帶刀械到校，若查獲，將依違反社維法及少年事件處理法送辦。員警說，記過、轉學這些不痛不癢的方式根本沒用，只會讓這些問題學生更恣意妄為，不受控的結果就是愈來愈大尾。