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國三男遭刀刺險喪命！醫痛批「標準黑暗校園」：醒後須面對不一樣的人生

聯合新聞網／ 綜合報導
專科醫師姜冠宇痛批，國三生刀刺案不能算是偶發意外，它就是標準的黑暗校園。圖片來源/ingimage
專科醫師姜冠宇痛批，國三生刀刺案不能算是偶發意外，它就是標準的黑暗校園。圖片來源/ingimage

新北市某高中附設國中部昨（25）日發生一起校園行刺事件，2名國三男同學在爭執的過程中，其中一名男同學竟亮出彈簧刀攻擊對方的頸部和胸部，導致對方血流不止，失去生命跡象，經送醫裝上葉克膜及緊急手術後救回一命。這起校園悲歌引起各界關注，專科醫師姜冠宇也在FB發文痛批，即使恢復呼吸反應，傷者醒來以後面對的將是完全不同的人生，「這哪算是什麼偶發意外？這就是標準的黑暗校園。」

還原事發經過，當時1名女同學到被害男同學的班級表示要找人，當時被害男同學回應「妳又不是我們班的」，並請她離開，不料此行為竟成為悲劇的導火線。女同學對此心生不滿，找到同年級的「乾哥」助陣，重返被害男同學的班級，雙方爆發衝突，紛爭之際這名「乾哥」掏出彈簧刀，朝對方的頸、胸部攻擊，使被害男同學當場失去呼吸心跳，送醫後搶救成功。

對此，姜冠宇坦言，事發過後無生命跡象持續越久，代表腦部缺氧越嚴重，即使葉克膜有救回來，並恢復呼吸反應，「傷者醒來可能就是完全不一樣的人生了」。他痛批，這名「乾哥」本身就有少年法庭紀錄，卻仍持續攜帶刀械到校，甚至直接在校園亮出彈簧刀，「這哪算是什麼偶發意外？這是校園安全的層層落實每一環都有問題。」

而針對女同學被嗆後找乾哥助陣，姜冠宇表示，學生間的交流竟發展到需要找危險人物當靠山，校園暴力零容忍形同虛設，根本毫無道德觀念，諷刺的是，這還是個對蘿蔔刀都感冒的社會。姜冠宇直言，「老師在扮什麼角色都不知道，這就是標準的黑暗校園。我若是有在這學校孩子的家長，哪怕是相關班級與否，我絕對不會讓我的孩子繼續待在這間學校。」

國中生 割喉案

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