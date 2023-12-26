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專家：教處理情緒 防校園暴力

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱／連線報導
學者指出當前教育缺乏教導孩子處理情緒，且大眾要求犯錯者付出代價若過於嚴苛，恐適得其反，並無法解決情緒管理問題。 示意圖／ingimage
學者指出當前教育缺乏教導孩子處理情緒，且大眾要求犯錯者付出代價若過於嚴苛，恐適得其反，並無法解決情緒管理問題。 示意圖／ingimage

新北市發生校園學生衝突遭割頸，北大犯罪研究所副教授林育聖說，當前教育缺乏教導孩子處理情緒，大眾要求犯錯者付出代價若過於嚴苛，恐適得其反；台師大師資培育中心教授高松景建議，學校應加強教導孩子面對衝突、溝通能力。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，對當事同學而言，後續衝擊會很大，要特別關注心理狀態；現場目睹的學生，也可能產生強烈心理衝擊，會不會衍生為創傷後壓力症候群（ＰＴＳＤ），須檢視學生「有無敏感因子」，及「是否出現身心壓力症狀或急性壓力症候群症狀」等指標。

敏感因子是指，過去有心理創傷經驗或本來就有憂慮或焦慮病史。這類孩子對事件更敏感，如果和當事人又是好朋友，可能會出現替代性創傷，出現做惡夢、心情低落，需至醫療院所治療。

林育聖說，這個世代鼓勵孩子表達情緒，卻沒有教如何處理情緒、正確表達；這幾年校園霸凌熱議，大眾若執意要對方付出代價，甚至大於對方可承受範圍，將適得其反。

林育聖說，今年七月韓國發生老師大規模遊行抗議，起因就是為嚇阻校園霸凌、讓霸凌者付出代價，規定加害者行為需被記錄在冊影響升學，聽起來不錯，但霸凌件數卻沒有減少，家長反而花更多資源找律師司法攻防，拖延霸凌被認定時程。

林說，台灣社會對未成年採較多包容，未來校園暴力防治若走向嚴刑峻法，非解決之道。加害人如何道歉很重要，除須誠心誠意外，也要為彌補傷害訂定明確計畫。

高松景說，學校應教孩子面對衝突、察覺衝突，要有同理心，可藉由分組討論，促進孩子溝通與交流；老師若遇到學生衝突，要保持冷靜，安撫並給予學生認同、承諾幫助，讓學生感受到被理解，學習冷靜，後續再輔導。

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