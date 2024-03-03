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巨人軍來台／王威晨敲首安 當不成英雄很嘔

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中信兄弟王威晨從讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征手中敲出安打。記者余承翰／攝影
中信兄弟王威晨從讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征手中敲出安打。記者余承翰／攝影

球季還沒正式開打，「滿壘計」先在讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合熱映，昨天讀賣巨人、中信兄弟隊各中招一次。中信兄弟隊長王威晨敲出全隊的第一支安打，卻在兩次有機會當英雄時錯失，讓想贏的他有點嘔。

巨人隊以四比一拿下此戰勝利，中信兄弟隊洋投克迪、猛登之後，第五局交到陳琥手中，他以暴傳、觸身球開局，一出局後再被敲安形成滿壘，危機時刻先三振大城卓三，再讓萩尾匡也打成游擊飛球，陳琥全身而退也激動大吼。

巨人隊監督阿部慎之助在記者會上特別指向坐在一旁的陳琥，「第五局滿壘時，陳琥把危機解除，當下氣勢覺得跑到中信兄弟隊那邊，感覺啦啦隊氣氛也是這樣，當下感覺球迷很懂棒球，看了也很感動，球隊、球迷一體的感覺。」

中信兄弟隊則在第六局風水輪流轉，滿壘、兩出局時，王威晨打向中間方向，越過投手守備還是過不了二壘手吉川尚輝這關，攔下這球後傳游擊抓下出局數；王威晨還有第八局的「嗆司」，有機會幫助中信兄弟隊追加分數，結局是纏鬥十一球出局。

談到纏鬥十一球的打席，王威晨說：「我覺得沒有理由，我真的都看得滿清楚，是自己沒有掌握好。」他也指出，巨人隊投手不管球速多少，直球尾勁都非常快、很有水準，「又兩好球，無法抓單一球路去攻擊。」

王威晨表示，這場比賽遇到巨人隊很多很好的投手，雖是交流賽，「但我是期許自己可以表現完美，更希望可以把勝利留下，只是事與願違。」

中信兄弟 啦啦隊 樂天桃猿 王威晨 讀賣巨人 阿部慎之助 陳琥

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