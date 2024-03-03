巨人軍來台／戶鄉翔征大秀K功 歡呼聲賽後迴盪

讀賣巨人隊王牌投手戶鄉翔征昨晚一開賽就是連三Ｋ，征服台灣球迷。記者侯永全／攝影 不愧是二○二二年中央聯盟三振王。讀賣巨人隊王牌投手戶鄉翔征昨晚用Ｋ功征服台灣球迷，在「TOYOTA 二○二四讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合」先發三局狂飆六次三振，然而近三萬八千名球迷的加油聲，讓他賽後仍迴盪耳際。

戶鄉翔征一開賽就是連三Ｋ，第二局陳俊秀打到捕手正面、詹子賢也吞K，直到王威晨才敲出中信兄弟隊的第一安，但戶鄉接著再Ｋ掉江坤宇；第三局三振岳東華後，雖被新人徐博瑋敲安，但用岳政華的雙殺澆熄中信兄弟隊攻勢。

戶鄉翔征投完三局、四十二球收工，他對於自己的投球狀況相當滿意，但也指出有需要反省的地方，「像是變化球球路有些偏高，要好好修正，才能以最好的狀態迎接新球季。」至於深受外界好評的二縫線速球，他並未拿出來使用。

作為去年世界棒球經典賽國手，戶鄉翔征依舊被台灣球迷的加油聲震撼，他在賽後受訪時表示：「在日本從沒體驗過，即使只敲出一支安打，整場歡呼聲都非常驚人，現在耳邊都還殘留著中信兄弟啦啦隊的加油聲。」

戶鄉翔征更將在台北大巨蛋的體驗，與在經典賽日本隊、美國隊的比賽相提並論，「國際正式比賽的氛圍，包含啦啦隊女孩的跳舞，這在日本是很難體驗到的，雖然知道不是為自己加油。」