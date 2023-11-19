APEC會外會 馬可仕見習：不認為有人想開戰

菲律賓總統馬可仕十八日藉舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，在場邊與中國大陸國家主席習近平舉行會外會，以緩和中菲因南海主權爭端升高的緊張。

馬可仕會後受訪說，「我們試圖想出降低南海緊張的機制」，但未對此詳述。他還說，已對中菲艦艇在南海碰撞等相關事件表達關切，也提到菲律賓漁民的困境，呼籲重回過去兩國漁民都在南海捕魚的情況。

馬可仕表示，他和習近平均同意菲中關係不應被地緣政治問題定義，但須持續溝通，「我認為相關各方皆有誠意，我不認為有人想開戰」，應將解決南海爭議視為逐步進展的過程。

彭博資訊及日經亞洲十八日報導，這已是習、馬兩人今年再度會晤，由馬可仕邀請。北京八月公布納入南海周邊多國聲索領土主權的中國新地圖，中國海警船十一月曾用高壓水柱阻撓菲方運補仁愛礁（仁愛暗沙）駐軍作業，十月則曾發生中菲船舶碰撞事件。

中菲在基礎設施投資上也有齟齬。菲方已停止向中方貸款推動逾五十億美元（約台幣一六○六億元）的三項延宕鐵路計畫。馬可仕亦拉攏盟邦美國，增加供美軍使用的菲律賓軍事基地並擴大兩軍聯合演訓。美國總統拜登五月曾明言，美菲同盟堅若磐石。

據中國大陸外交部官網資訊，領袖會議迄今僅習近平與美國總統拜登及日相岸田文雄等六位外國領袖的會見與會晤，仍未見習近平與南韓總統尹錫悅的場邊會面及習、馬此次會晤。