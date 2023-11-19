APEC落幕 氣候議題罕見達共識

今年亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議十七日在舊金山落幕，並發表為世人打造韌性和永續未來的「金門宣言」。美國總統拜登在閉幕演說表示，需要夥伴合作打造具包容性的永續經濟，也要確保人工智慧（ＡＩ）等數位科技是造福、而非限制人類的發展潛能與剝削勞工。

該宣言重申，ＡＰＥＣ經濟體決心實現自由、開放、公平、非歧視、透明、包容、可預測的貿易及投資環境，並支持改革世貿組織（ＷＴＯ），以完善一個運作順暢的爭端解決機制，於明年供所有成員運用。

在潔淨能源轉型上，尋求提升目前全球再生能源產能和推動減排脫碳；另支持婦女參與、加速數位轉型，推動數位科技跨國合作，以促進經濟的包容性成長等。

領袖會議亦通過「舊金山原則」，將環境永續與包容納入各經濟體的貿易政策，使ＡＰＥＣ能夠運用人才與創新，以克服氣候變遷及區域共同挑戰。此次ＡＰＥＣ峰會，罕見就氣候與永續發展議題達成共識。

拜登在領袖會議最後一個議程發言說，各國必須確保科技朝正面發展。他提及十五日「拜習會」時曾與中國大陸國家主席習近平談到ＡＩ議題及如何因應。他表明，未來十年的科技變革，將比過去五十年都多，「我們必須共同確保將帶來更好的改變」。

被美國財長葉倫稱為全球經濟中心的ＡＰＥＣ，其廿一個成員也同意「駕馭」諸如ＡＩ之類的新科技，以釋放區域內的活力。

習近平也呼應科技交流合作，而且應該加速推動數位轉型、縮小數位落差，加速推動綠色低碳轉型、落實聯合國二○三○年永續發展議程。在促進供應鏈韌性和穩定方面，習近平反對將經貿問題政治化、武器化與泛安全化。

白宮隨行記者形容，領袖會議共兩天，習近平第二天顯得較自信。當拜登開玩笑說大家再多開五天會時，與會領袖及代表笑出來，習近平也點頭。另針對俄烏戰爭和以哈戰爭，會議討論時意見相當分歧，直到最後仍無共識。東道主美國則在輪值主席聲明表示，多數ＡＰＥＣ成員強烈譴責烏克蘭遭侵略。但「部分」成員主張，ＡＰＥＣ並非商討地緣政治議題的論壇，消息人士指稱就是中俄提出反對。