發表金門宣言 打造永續經濟
今年亞太經合會（APEC）領袖會議17日在舊金山落幕，並發表為世人打造韌性和永續未來的「金門宣言」。美國總統拜登在閉幕演說表示，需要夥伴合作打造具包容性的永續經濟，也要確保人工智慧（AI）等數位科技是造福、而非限制人類的發展潛能與剝削勞工。
該宣言重申，APEC經濟體決心實現自由、開放、公平、非歧視、透明、包容、可預測的貿易及投資環境，並支持改革世貿組織，完善一個運作順暢的爭端解決機制，明年供所有成員運用。
在潔淨能源轉型上，尋求提升目前全球再生能源產能和推動減排脫碳；另支持婦女參與、加速數位轉型，推動數位科技跨國合作，以促進經濟的包容性成長等。
領袖會議亦通過「舊金山原則」，將環境永續與包容納入各經濟體的貿易政策，能運用人才與創新，以克服氣候變遷及區域共同挑戰。此次峰會，罕見就氣候與永續發展議題達成共識。
拜登提及15日「拜習會」時曾與中國大陸國家主席習近平談到AI議題及如何因應。他表明，未來十年的科技變革，將比過去50年都多，「我們必須共同確保將帶來更好的改變」。
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