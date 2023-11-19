APEC峰會 張忠謀拜登互動多

我國APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀美國當地時間17日表示，他與美國總統拜登有許多互動、幽默寒暄，也與美國副總統賀錦麗、國務卿布林肯、白宮國家經濟會議（NEC）首席經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）進行相當深入討論。

他並未與中國大陸國家主席習近平有談話，台灣和大陸都是APEC成員國，是雙邊官員少數能互動的全球論壇之一。

張忠謀同時指出，拜習會應該有助於降低美中和亞太地區緊張情勢。

2023年亞太經濟合作經濟（APEC）領袖會議17日閉幕，張忠謀在舊金山召開國際記者會，就此次APEC會議成果接受記者提問。他表示，蔡總統指示傳達的四項訊息，他都已完成。

有媒體詢問拜習會、美中雙方重啟軍事對話，對台灣長遠安全有何影響？張忠謀表示，這是一個相當好的會面，有助舒緩緊張關係，也有助重建溝通管道。美中重啟軍事對話是很好的消息，應有助減少美中之間緊張情勢，也能增進台海穩定。

外界關切張忠謀與美國元首交流，張忠謀表示，雖然他和拜登沒有正式會談，但兩人有「許多互動」。他說：「我和拜登總統的交流是社交性質的，實際上，我會說還帶點幽默」。

張忠謀並表示，他與美國副總統賀錦麗有將近20到30分鐘的會見，這並非彼此第一次見面，去年他們在曼谷舉辦的APEC經濟領袖會議就見過面，張忠謀以「非常聰明幹練」來形容賀錦麗。與布林肯的對話在強調希望區域和平繁榮的促進，以及提高供應鏈韌性。

至於與日本首相岸田文雄的雙邊會談，張忠謀表示，台日都清楚雙方希望台海和平，這次台日雙邊會談並沒有特別重複此一共識。岸田首相也表達他對台積電目前在日本半導體業投資的進展感到很滿意。

我代表團表示，「張岸會」確認台日關係緊密良好，是共享基本價值的重要夥伴，將持續強化雙邊關係。我代表團樂見雙方科技產業合作的進展，包括半導體等連結日漸深化。

岸田明言支持並鼓勵台灣持續參與世衛和國際民航等國際組織。（特派記者張文馨、記者江睿智、編譯陳苓、茅毅）