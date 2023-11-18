張忠謀指「沒有和平沒有供應鏈」 美官員披露：習近平向拜登強調這事

92歲的台積電創始人張忠謀出席APEC峰會期間表示，他希望美國總統拜登與大陸國家主席習近平的會晤能有助於緩解中美之間以及地區的緊張局勢。本周五（17日）他在新聞發布會上說，此次會晤可能會促進經濟穩定和可靠的供應鏈：「你不需要是領導者也能知道，如果沒有和平，根本就沒有供應鏈可言。」

張忠謀表示，拜登與習近平的會晤是一次「積極」的會談，他指出雙方同意恢復軍事高層對話：「這將有助於減少美中之間的緊張關係，同時應該也會增加台灣海峽的穩定。」台灣仍然是中美關係中最棘手的問題之一。在長達4個多小時的會談中，拜登對習近平強調美方不接受任何單方面改變台海現狀，並期待能和平解決台灣問題上的分歧。他還呼籲中方在台海區域「克制」其軍事行動，也提到要求尊重台灣選舉程序。

會談現場的美國政府官員還向媒體披露，習近平向拜登持續表達憂慮，並強調台灣問題是中美關係中最大、也是最具潛在危險性的衝突點。據悉，習近平在會談中強調台海兩岸應當和平統一，但是保留武力選項。

代表台灣總統蔡英文出席APEC峰會的張忠謀表示，他受蔡英文委托傳達了台灣致力於地區和平繁榮的消息，台灣將與合作伙伴共同應對氣候變化，建設更具韌性的供應鏈。他還透露，盡管沒有正式會談，他與拜登進行了多次互動。他還與多位美國高官，包括副總統賀錦麗、國務卿布林肯見了面。他表示還和日本首相岸田文雄舉行了會晤，雙方討論了地區和平、經濟發展和供應鏈等問題，不過在峰會期間，他並未與習近平進行交談。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周五也就拜習會發表了看法，她告訴路透社，這場會晤是一個凸顯世界需要更多合作的迫切訊號：「它向世界其他國家發出了一個訊號，那就是我們必須找到合作的方式來應對那些沒有任何國家能單獨成功解決的挑戰。」

這次會晤並未改變世界兩大經濟體之間基於國家安全而不斷增加的貿易和投資限制，但格奧爾基耶娃表示，在全球經濟非常不確定的時刻，恢復溝通是至關重要的。她還補充指出，中美關係的緩和對APEC峰會上的領導人產生了積極影響，她的印象是「合作意願明顯更加強烈。而且世界確實需要這種合作。」 格奧爾基耶娃還指出，中美重新建立的溝通渠道還將有助於促進在全球性挑戰，特別是氣候變化方面的合作。

戰爭的影響

以巴戰爭給加薩地區民眾和經濟造成「破壞性」影響，也衝擊了約旦和西岸的經濟。埃及、黎巴嫩和約旦等國承受經濟壓力，因為這些國家的旅游業出現下滑，天然氣成本則上升。這位國際貨幣基金組織總裁還指出，以色列經濟也會受到影響，因為近8%的勞動力正被用於兵役。不過，格奧爾基耶娃指出，以色列與極端伊斯蘭組織哈馬斯的戰爭對全球經濟的影響「非常有限」，因為能源價格沒有持續上漲，但如果發生意外，導致衝突擴大或持續時間長，其造成的影響可能會增加。她說：「我們已經看到反猶太主義和伊斯蘭恐懼症造成的影響，在全世界逐漸蔓延。這場戰爭越早結束越好。」

（美聯社，路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】