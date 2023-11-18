台日領袖APEC場邊會 岸田重申重視台海穩定
亞太經合會（APEC）領袖會議第二天，台灣的領袖代表張忠謀與日本首相岸田文雄會談，據轉述，岸田文雄表達重視台海和平穩定的立場，並支持台灣的國際參與。
APEC台灣代表團表示，張岸會確認當前台日關係緊密良好，是共享基本價值的重要夥伴，將合作持續強化雙邊關係。
APEC台灣代表團表示，樂見雙方科技產業合作等正面進展，包含半導體等雙邊產業合作蓬勃發展，連結日漸深化。
APEC台灣代表團表示，岸田文雄在會中表達支持並鼓勵台灣持續參與世界衛生組織（WHO）和國際民航組織（ICAO）等國際組織，也鼓勵台日透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）共同貢獻國際社會。
有關區域安全，岸田文雄重申重視台灣海峽和平穩定的日方立場，張忠謀也對日方的重視表達感謝。
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