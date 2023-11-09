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藍支持無人機有但書：不能藉機圖利「綠友友」

聯合報／ 記者程嘉文洪哲政／台北報導
國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，國民黨支持無人機發展，但不能打出「急需」就隨便花錢，更不能藉機圖利「綠油油朋友」。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，國民黨支持無人機發展，但不能打出「急需」就隨便花錢，更不能藉機圖利「綠油油朋友」。圖／聯合報資料照片

蔡政府推出「無人機國家隊」，國防部耗巨資採購「軍用商規」無人機，指標廠商被指與民進黨關係密切；被指涉的經緯航太董事長羅正方表示，如外界認為他是因為黨政背景才取得這項業務「是我努力不夠」。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，國民黨支持無人機發展，但不能打出「急需」就隨便花錢，更不能藉機圖利「綠油油朋友」。

羅正方學生時代是野百合運動核心人物、父親是白色恐怖受難者，他是首位民進黨籍台南市長張燦鍙的建設局長，也在陳水扁總統任內擔任交通部長室主任，曾任漢翔公司總經理、參選過立委。

由羅正方創設的經緯航太，在成為「無人機國家隊」的主力之前，曾因連年虧損於二○二○年終止興櫃交易，之後雖以私募方式擴充營運資金，仍連三年虧損，在「無人機國家隊」加持下，今年七月重新興櫃。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，發展無人機產業的大方向，國民黨一定支持，因為它的確是當今與未來戰場科技重要的一環，但既然要運用國家預算來扶植產業，必須確定錢用在刀口上，也不應藉機圖利特定廠商，尤其是政治立場上表態明顯的「綠油油朋友」。

曾銘宗說，蔡政府動輒宣示成立國家隊，諸如疫苗、雞蛋、打詐、農產品外銷，幾年下來「國家隊」一詞早就被用爛，民眾都看得很清楚，只是一事無成與圖利特定人士的代名詞。

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