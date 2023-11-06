還在進口 蛋農怒轟權益被犧牲

本土雞蛋買氣差，國內蛋價已連續二周調降，目前產地價及批發價每台斤為四十點五元、五十元，台北市蛋商公會理事長林天來昨坦言，受到天氣熱、消費者信心未恢復等影響，雞蛋滯銷情況嚴重，「未來恐有降價空間」。但蛋農批評，國內雞蛋產量已回穩，農業部仍持續進口蛋，導致供需失衡，反而犧牲本土蛋農的權益。

受進口雞蛋引發的食安風波，影響消費者信心，國內蛋價十月廿五日才宣布調降二元，本月一日再調降三元，連續二波降價讓蛋價大降五元。林天來表示，目前南部傳滯銷情況嚴重，蛋價可能還有降價空間，但下周是否還會調降，需視產銷情況，最快明天公布。

不過不具名的中部蛋農怒批，蛋價大幅跌降根本原因並非買氣差，而是農業部因先前大量淘汰老母雞，而去年底至今年初受H5N1高病原禽流感影響，國內雞蛋供應一度緊張，而將種雞進口量從原本的廿五萬隻，調高至三十三萬隻，導致現在負責將蛋孵出再飼養到一定體型的中雞過多，導致產蛋量過剩。

蛋農指出，由於本土雞蛋產量已回穩，政府仍持續進口雞蛋，顯示農業部為打壓蛋價，反而導致供需失衡，犧牲本土蛋農的權益。農業部目前雞蛋專案進口每月仍進口一二八萬顆蛋，而根據農業部統計，目前待銷毀雞蛋已累計五五八○萬顆，較上次統計再新增一五○萬顆，不僅引發外界「一邊銷毀一邊進口」質疑，更讓市場蛋價更趨於疲軟。

台北市蛋商公會常務理事劉威志指出，目前市場買氣不佳，不少蛋商累積至少二日以上的庫存，若賣壓持續沉重，蛋價確實有跌價空間，但也憂心連續三周調降，對產業衝擊太大。