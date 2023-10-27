趙天麟仍進國防委員會開會 潘建志：快昏倒了 應立即停職

民進黨立委趙天麟因涉及與陸籍張姓女子外遇風波，在宣布退選後仍以外交及國防委員會委員身分出席、參與開會。對此，台北市萬芳醫院醫師潘建志昨(26)日在臉書表示，「看到趙天麟今天還進國防委員會簽字開會，快昏倒了」，直言應立即對趙天麟的委員身分停職。

立法院外交及國防委員會在26日接續審查113年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，赫見趙天麟仍出席並參與開會。趙天麟在場外也再度表示，為婚外情已用退選來負責，對於女方張晴的身分，外界沒必要再胡亂揣測莫須有的事情。

但醫師潘建志在臉書則發文表示，趙天麟退選是必然，「但看到趙天麟今天還進國防委員會簽字開會，快昏倒了」，因為委員的身分仍能接觸到台灣的重要國防資訊，在這樣的背景下，任何與中國大陸相關的不明緣由活動，都應該被高度警戒和嚴格調查。

潘建志更援引電影《奧本海默》，表示奧本海默在被取消美國原子安全委員會的安全許可後，再也無法參與任何研究和活動；他認為，目前全球局勢不安，混雜著俄烏戰爭和以巴戰事之際，台灣自身的安全威脅絕不能掉以輕心。基於以上理由，潘建志認為趙天麟應立即停職，並接受立法院和民進黨的雙邊調查。

潘建志也認為，在趙天麟與陸籍張姓女子的婚外情爆發後，趙天麟僅以不到兩分鐘的記者會解釋其來龍去脈，「完全沒有公信力」；他認為應將小三的人事背景、兩人交往的時程和進出國同遊的次數，和委員到底手握多少國防機密情報，及兩人的金流動向等都需查清楚。

潘建志說，在確定該名陸籍張姓女子是否為大陸間諜前，趙天麟都應該立即離開國防委員會，以便進行更全面的調查，他也認為，基於國家安全本來就該無限上綱的意念，應該就調查做最嚴格規範的處理。

網友對此也表示贊同，有網友也質疑，如果在美國的軍事委員會委員與大陸女子過份親密的情況下，同樣的事情會有可能發生在美國眾議院的軍事委員會嗎？

趙天麟與大陸籍女子張晴爆婚外情，因趙擔任立法院國防外交委員會召委，國家機敏資料有無外洩，成為立法院昨天質詢焦點。國安局副局長徐錫祥表示會持續了解，法務部長蔡清祥則說檢調正蒐集資料；高檢署證實已分案調查，不排除傳喚趙天麟說明。