快訊

快訊／涉網路簽賭！新北海山警分局6名員警遭檢調帶走調查

MLB／「看牙醫」騙走大谷6萬美元！水原一平認罪協議離奇內容曝光

內神通外鬼！大馬10億美元的金融汙點為何不敢追回？

拜登警告以色列攻拉法就「停供武器」！美防長證實上周停運一批彈藥

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登8日警告以色列若揮軍拉法，美國將停止運送部分武器。法新社
美國總統拜登8日警告以色列若揮軍拉法，美國將停止運送部分武器。法新社

加薩戰事未停歇，美國總統拜登8日警告以色列，若以色列在加薩南部城市拉法發動大規模地面行動，美國將停止運送部分武器。稍早，美國國防部長奧斯汀出席參議院聽證會時證實，美國上周暫停運送一批彈藥給以色列。

拜登接受CNN獨家採訪時表示，如果以軍進入拉法，將不會提供以往用來處理拉法和其他城市的武器來處理這個問題。稱美國並未將拉法目前局勢定調為地面行動，以軍僅待在邊界，稱已向以色列總理內唐亞胡和戰時內閣明確表示，若真的進入拉法，將不會得到美方支持。

上述言論是拜登對拉法可能遭受地面入侵最強烈的警告，也是他首次表態美國可以停止向以色列運送武器。

美國國防部長奧斯汀8日出席參議院聽證會時證實，由於關注以軍計畫進攻拉法市，美國在上周暫停運送一批彈藥去以色列，包括1800枚900公斤炸彈，以及1700枚重225公斤的炸彈。

奧斯汀重申美國對以色列安全及有權自衛的承諾，但強調希望見到以色列採取措施，保護加薩平民，以及進行更精準的軍事行動。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，不相信美國會停止向以色列供應武器，但稱華府暫停部分武器運送的決定「令人相當失望且沮喪」。

以色列 拜登 美國

延伸閱讀

微軟威州建AI資料中心 廠址原為鴻海規劃面板廠

拜登下一步…對陸祭AI模型禁令

爭取搖擺州支持！拜登端出微軟33億美元AI投資案 跟鴻海威州廠成鄰居

華府台灣關係法45週年照片展 重現拜登上世紀訪台照

相關新聞

拜登警告以色列攻拉法就「停供武器」！美防長證實上周停運一批彈藥

加薩戰事未停歇，美國總統拜登8日警告以色列，若以色列在加薩南部城市拉法發動大規模地面行動，美國將停止運送部分武器。稍早，...

停火協商還在談 以封拉法狂轟濫炸

加薩停火協商八日在埃及開羅續談，但連接埃及、加薩的拉法關卡七日遭以色列戰車控制，拉法市也遭以轟炸。以當局發言人說，掌控拉...

憂拉法傷亡 拜登扣留軍援以色列炸彈

時值以色列戰車開進南加薩並控制邊境拉法關卡，美國官員七日晚間表示，美國總統拜登上周扣留三千五百枚擬提供以色列的炸彈，生怕...

以色列掌控拉法關卡 加薩物價瞬間飆漲

以哈戰爭停火協議7日在開羅談判，哈瑪斯在6日宣布接受停火建議，但以色列表示，協議和他核心需求相差甚遠，在談判的來回協商中...

以軍封鎖拉法關卡 以色列防長：消滅哈瑪斯的第一步

以色列軍隊7日出動戰車，控制及關閉連接埃及和加薩的拉法關卡，國防部長加蘭特（Yoav Gallant）表示，如果停火及釋...

哈瑪斯願停火 以戰車兵臨拉法

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯六日表態接受埃及與卡達等國斡旋的新停火提案，以結束七個月來的加薩戰爭，但以色列認為當前提案不符合目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。