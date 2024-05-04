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美國民主黨86議員致函拜登 稱以色列妨礙援助加薩

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國民主黨86名國會議員今天向總統拜登表示，他們認為有足夠證據表明以色列違反美國法律，妨礙人道救援物資運入飽受戰火蹂躪的加薩地區。路透
美國民主黨86名國會議員今天向總統拜登表示，他們認為有足夠證據表明以色列違反美國法律，妨礙人道救援物資運入飽受戰火蹂躪的加薩地區。路透

美國民主黨86名國會議員今天向總統拜登表示，他們認為有足夠證據表明以色列違反美國法律，妨礙人道救援物資運入飽受戰火蹂躪的加薩地區。

路透社報導，美國民主黨86名聯邦眾議員連署致函拜登（Joe Biden），指以色列曾保證遵守美國「援外法」（Foreign Assistance Act）條款，即接受美國資助武器必須遵守國際人道法，並允許美援自由流通；然而，以色列限制援助運入加薩，令人不禁「質疑」以方提出的保證。

民主黨國會議員開始質疑以色列在加薩地區（Gaza）的行動是否遵守國際法後，拜登於今年2月發布一份國家安全備忘錄，要求以色列提供相關書面保證。

這些國會議員指出，美國一再要求開放足夠海陸路徑讓援助物資運入加薩，卻遭以色列政府拒絕。他們引述報導，稱以色列不僅沒有為避免饑荒爆發而放行充足糧食通過，還「恣意限制」援助，甚至強加檢查制度妨礙物資供應。

這些國會議員寫道：「我們期望政府確保（以色列）遵守現行法律，並採取所有可想見的措施，防止加薩地區的人道災難進一步惡化。」

拜登發布的備忘錄要求美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）於本月8日前向國會報告，對於以色列使用美國武器時遵守國際法的保證，他是否認為可信。

至少有4個國務院部門上個月向布林肯匯報，他們認為以色列的保證「既不可信也不可靠」。

根據備忘錄，如果以色列的保證受到質疑，拜登可選擇透過諸多行動「糾正」這種情況，包括要求以色列再度提出保證，或者令美國暫停向以方移交武器。

以色列 加薩走廊 拜登 美國

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