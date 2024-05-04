消息人士：美中情局長抵開羅 商議加薩停火協議
1名埃及安全消息來源和3名機場人士指出，美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）今天抵達開羅（Cairo），就加薩（Gaza）衝突開會商議。
路透社報導，埃及、卡達和美國一直在以色列和哈瑪斯（Hamas）間進行調解，希望促成加薩停火和釋放人質協議。
美國中情局不願置評，反映出其不透露首長行程的政策。
埃及對以色列計劃對加薩南部拉法（Rafah）的哈瑪斯發動地面攻擊感到驚慌，上月底再次推促恢復協商。拉法位於埃及西奈半島（Sinai Peninsula）邊界附近，有逾百萬人在此躲避戰火。
協調者表示，他們正在等待哈瑪斯對最新版停火和釋放人質的提議做出回應。
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