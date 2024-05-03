敘利亞控以色列空襲大馬士革近郊 8軍人受傷

敘利亞國防部今天表示，以色列昨天晚間在敘國首都大馬士革（Damascus）附近發動空襲，造成8名軍人受傷。以色列軍方則表示不會對外媒的報導置評。

法新社報導，敘利亞國防部透過聲明表示，以色列敵人昨天晚間「從遭占領的敘利亞戈蘭高地（GolanHeights）方向發動空襲，鎖定大馬士革附近一個地點…造成8名軍人受傷」。聲明還說，空襲造成若干物資損失。

以色列鮮少針對個別攻擊行動發表評論，但過去曾一再表示，以色列不會允許宿敵伊朗在敘利亞境內擴展勢力。

據路透社報導，以色列軍方表示不會對外媒的報導置評。

以色列多年來一直在攻擊敘利亞境內與伊朗有關的目標；獲伊朗支持的巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日跨境突襲以色列領土以來，以國加大了在敘利亞境內打擊這些目標的力道。

關注戰爭問題的敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights）指出，以色列這次攻擊的是大馬士革近郊一棟政府建築，這座建物自2014年以來便一直為獲伊朗撐腰的黎巴嫩組織真主黨（Hezbollah）所使用。

安全消息人士指出，敘利亞昨天遭攻擊的地點位於薩伊達宰那布（Sayyeda Zeinab）清真寺以南，這一帶有真主黨和伊朗軍隊駐守。

但這名消息人士指出，遭到攻擊的地點並非由伊朗單位或真主黨運作。

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