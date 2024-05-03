敘利亞控以色列空襲大馬士革近郊 8軍人受傷
敘利亞國防部今天表示，以色列昨天晚間在敘國首都大馬士革（Damascus）附近發動空襲，造成8名軍人受傷。以色列軍方則表示不會對外媒的報導置評。
法新社報導，敘利亞國防部透過聲明表示，以色列敵人昨天晚間「從遭占領的敘利亞戈蘭高地（GolanHeights）方向發動空襲，鎖定大馬士革附近一個地點…造成8名軍人受傷」。聲明還說，空襲造成若干物資損失。
以色列鮮少針對個別攻擊行動發表評論，但過去曾一再表示，以色列不會允許宿敵伊朗在敘利亞境內擴展勢力。
據路透社報導，以色列軍方表示不會對外媒的報導置評。
以色列多年來一直在攻擊敘利亞境內與伊朗有關的目標；獲伊朗支持的巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日跨境突襲以色列領土以來，以國加大了在敘利亞境內打擊這些目標的力道。
關注戰爭問題的敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights）指出，以色列這次攻擊的是大馬士革近郊一棟政府建築，這座建物自2014年以來便一直為獲伊朗撐腰的黎巴嫩組織真主黨（Hezbollah）所使用。
安全消息人士指出，敘利亞昨天遭攻擊的地點位於薩伊達宰那布（Sayyeda Zeinab）清真寺以南，這一帶有真主黨和伊朗軍隊駐守。
但這名消息人士指出，遭到攻擊的地點並非由伊朗單位或真主黨運作。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言