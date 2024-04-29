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雙管齊下！拜內通話促6周換釋放所有人質 布林肯訪中東加快重啟和談

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登和以色列總理內唐亞胡28日通話，談以哈休兵協議，美國國務卿布林肯同日訪中東商議重啟和談。圖為拜登（左）和布林肯4月11日出席美日菲三方會談。法新社
美國總統拜登和以色列總理內唐亞胡28日通話，談以哈休兵協議，美國國務卿布林肯同日訪中東商議重啟和談。圖為拜登（左）和布林肯4月11日出席美日菲三方會談。法新社

紐約時報報導，美國總統拜登和以色列總理內唐亞胡28日通話，討論以哈停火協議草案，白宮國家安全會議發言人柯比透露希望能休兵6周，交換釋放所有人質；國務卿布林肯也在當天稍早出發前往沙烏地阿拉伯，推動延宕已久的和談。

美國官員表示，拜登也在電話中反覆向內唐亞胡警告進攻南加薩城市拉法的後果。

國務院宣布，布林肯結束在利雅德的世界經濟論壇後將前往約旦和以色列，會見埃及和卡達代表，重啟以哈戰爭和談協議。

柯比接受美國廣播公司（ABC）節目訪問透露，布林肯此次中東行的首要任務是推展臨時停火協議，「我們希望至少能休兵6周，藉此釋放所有人質，同時放寬人道物資進入加薩的管道，尤其北部。」

此外，戰爭結束後的以哈問題也是布林肯中東行的一大重點。不願具名的國務院官員透露，布林肯預計會見阿拉伯和歐洲官員共商重建加薩事宜，儘管以色列仍在當地打仗。

一名美國政府官員說，在將近一小時的拜內通話中，將近四分之三時間裡都在談停火協議。不止一名美國官員說，以色列已經接受美方草案，並且將未能履行協議歸咎於哈瑪斯，而拜登也同意責任落在哈瑪斯一方。

以色列 布林肯 美國

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