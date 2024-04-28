沙烏地阿拉伯示警 以哈戰爭恐衝擊全球經濟信心

沙烏地阿拉伯今天主辦世界經濟論壇（WEF）特別會議，有眾多加薩衝突調解方出席。沙國在會議開始之初呼籲維持區域「穩定」，並示警當前以哈戰爭恐衝擊全球經濟信心。

法新社等媒體報導，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯今天起在首都利雅德（Riyadh）主辦為期兩天的世界經濟論壇特別會議。

據報導，尋求促成以色列與哈瑪斯（Hamas）達成停火的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、巴勒斯坦領導人及其他國家高階官員都在與會名單之列。

沙國財政部長賈丹（Mohammed al-Jadaan）在首日最先的其中一場小組討論會上表示，加薩（Gaza）戰爭以及烏克蘭等地衝突，對全球經濟氛圍帶來「諸多壓力」。

賈丹指出：「我認為冷靜的國家、領袖及民眾必須成為主導的力量，而且你必須確保自身確實能緩和情勢。中東地區需要穩定。」

商品推薦