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調查：以色列無證據證明UN救濟署員工為恐怖分子

中央社／ 紐約聯合國總部22日綜合外電報導

一個獨立審查小組今天發布關於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署的報告，發現一些「中立相關問題」，但指出以色列指控其雇員是恐怖組織成員，但尚未提供證據證明。

法新社報導，這份由法國前外交部長柯隆納（Catherine Colonna）率領撰寫、長達54頁的報告指出，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）仍然「對巴勒斯坦人的人類和經濟發展不可替代且不可或缺」。

該審查小組是在以色列今年1月指控UNRWA部分雇員可能參與2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）攻擊事件後成立。而在那之後幾週，許多捐助國突然暫停提供約4.5億美元資金。

目前已有許多國家恢復援助，包括瑞典、加拿大、日本、歐盟和法國；而美國和英國等其他國家則尚未恢復援助。

美國國會上個月通過一項法案，禁止美國在2025年3月之前向UNRWA提供資金，已經由總統拜登簽署成為法律。

柯隆納的團隊負責評估UNRWA是否「盡其所能確保中立」，而聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）再次啟動調查來深究以色列提出的指控。

儘管有確保維護中立的人道主義原則框架，但審查發現「與中立相關的問題仍然存在」，包括雇員在社群媒體分享帶有偏見的政治性內容，以及在部分UNRWA學校使用少量含有「問題內容」的教科書。

但審查小組表示，「以色列尚未提供支持證據」來證明UNRWA雇用400多名「恐怖分子」的說法。

以色列回應說：「柯隆納報告忽視問題的嚴重性，提供表面性的解決方案，無法解決哈瑪斯對UNRWA的大規模滲透。」

UNRWA本身對調查結果表示歡迎，古特瑞斯說他接受審查小組的建議。

以色列 巴勒斯坦 美國

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