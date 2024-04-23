不是雙標仔！布林肯否認美國對以軍疑似違反人權存在雙重標準

路透報導，美國國務卿布林肯否認華府對待以色列軍方濫殺加薩平民的指控存在雙重標準，並表示正在進行相關審查。

美國國務院於22日公布2023年年度《人權報告》，布林肯在記者會上表示，華府審查世界各國的人權條件時一視同仁，不會因為是敵人、競爭者或盟友而有所改變，「我們有雙重標準嗎？答案是沒有」。

另外，布林肯說國務院在處理違反國際人權法或濫權指控有一套程序，並透露目前正在進行相關審查，但拒絕說明相關程序可能產生的最終評估結果。

加薩當地衛生局稱，以色列對加薩軍事行動殺害了34,000名巴勒斯坦人，其中多為平民和兒童。另外，人權團體揭露，以哈戰爭以來，以軍多次濫殺約旦河西岸巴勒斯坦人。根據加薩衛生當局紀錄，國防軍和以色列屯墾者在約旦河西岸殺害至少460名巴勒斯坦人。

不過拜登政府表示截至目前尚未發現以色列違反國際法。

對此倡議人士質疑，拜登政府在面對俄羅斯入侵烏克蘭時迅速提出譴責，但輪到以色列國防軍卻顯得小心翼翼。

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