伊朗駐法國領事館傳炸彈客闖入 警方逮人未見爆裂物

（德國之聲中文網）如果以色列和伊朗之間發生長期武裝沖突，以色列將不得不考慮一些難以評估的因素。最緊迫的問題是伊朗的非國家盟友是否會參與這場沖突。 伊朗在中東最重要的盟友是黎巴嫩的真主黨。此外，也門的

2024-04-19 23:06