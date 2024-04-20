伊朗駐法國領事館傳炸彈客闖入 警方逮人未見爆裂物

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導

法國安全部門消息人士表示，警方今天接獲通報稱，有人攜帶爆裂物進入伊朗巴黎領事館，警方一度包圍了領事館。法國當局已逮捕一名男子，但搜查過後並未發現爆裂物。

法新社報導，消息人士透露，「目擊者看到一名男子帶著手榴彈或炸藥腰帶進入」，在伊朗領事館要求介入後，一支精銳警察部隊出動趕往現場。

巴黎警方指出，「這名男子已離開領事館，並被警方制伏」。

巴黎檢方辦公室表示：「現階段，無論是在他身上或是現場，都沒發現爆炸性物質。」

法新社記者說道，位於巴黎16區的伊朗領事館周邊整個街區稍早都被封鎖，並部署大量警力。

巴黎大眾運輸公司（RATP）稍早也在社群媒體X平台發文寫道，經過領事館附近站點的2條地鐵線已暫時停駛。

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