以伊沖突升級：以色列准備多線作戰？

（德國之聲中文網）如果以色列和伊朗之間發生長期武裝沖突，以色列將不得不考慮一些難以評估的因素。最緊迫的問題是伊朗的非國家盟友是否會參與這場沖突。

伊朗在中東最重要的盟友是黎巴嫩的真主黨。此外，也門的胡塞武裝和伊拉克的一些什葉派武裝也可能參與其中，或被伊朗招募為軍事支持者。

以色列軍隊發言人阿裡耶·沙魯茲·沙利卡爾 (Arye Sharuz Shalicar) 告訴德國之聲：“以色列長期以來一直在為這種多線戰爭的風險做准備。”

他說，重點主要集中在三個方面。首先，擴充防御系統，尤其是防空系統，如“鐵穹”、“愛國者”、“大衛彈弓”（又稱”魔杖”）和“箭”系統。

“與此同時，進攻能力正在不斷發展，”沙利卡爾說，並補充說，“僅靠防御可能還不夠，但根據名言‘進攻是最好的防御’，反擊可能是必要的一步。”

沙利卡爾說，作為第三項措施，以色列正在努力建立廣泛的地區和國際聯盟。

伊朗和以色列軍事實力難分伯仲

根據《2024年全球火力指數》，以色列和伊朗軍隊的整體實力相差不大。伊朗在全球排名中位居第14位，以色列緊隨其後，位居第17位。

該指數還對兩支軍隊進行了直接比較。據此，伊朗在人力方面優於以色列，其坦克和武裝車輛的數量也是如此。

然而，考慮到地理位置，在以色列和伊朗發生武裝沖突時，這些並不是最相關的因素。兩國之間隔著伊拉克和約旦等鄰國，耶路撒冷和德黑蘭之間的距離約為1,850公裡。

總部位於倫敦的國際戰略研究所（IISS）的中東問題專家法比安·欣茨（Fabian Hinz）表示：“事實上，沖突不會采取經典戰爭的形式，而是遠距離交火。”他說，以色列和伊朗之間的武裝沖突將主要通過空中進行。

空軍扮演重要角色

根據全球火力指數，以色列在空中力量方面明顯優於伊朗。以色列軍隊總共裝備了612架戰鬥機，而伊朗只有551架。

欣茨告訴德國之聲，除了數量之外，軍用飛機的質量也很重要。他說，一旦發生沖突，空中作戰能力將對以色列發揮非常重要、甚至可能是決定性的作用。“然而，在伊朗方面，飛機的能力並不突出，因為由於制裁，伊朗幾乎不可能更新機隊。”欣茨說。

他補充說，伊朗在20世紀90年代購買了一些飛機，現在則希望購買一些俄制飛機。“但基本上，他們知道自己無法跟上以色列空軍的步伐。”欣茨說。

這就是為什麼德黑蘭將主要精力放在導彈和無人機的研發上。然而，這些武器能在多大程度上抵擋住以色列的空襲是個問題。欣茨說：“我認為這不會特別成功，伊朗沒有特別強大的防御盾牌。”

絕對防護是不可能的

然而，以色列智庫耶路撒冷戰略與安全研究所的伊朗問題專家格林伯格（Alexander Grinberg）告訴德國之聲，最近伊朗的無人機和導彈襲擊揭示了以色列需要改進的地方。

“原則上，擊落這種無人機相當容易，因為它們速度不快。”他說這甚至可以用普通的機槍來完成。然而，要緊的不僅是無人機的類型，還有數量。格林伯格說：“在周日（4月14日，伊朗對以色列發動襲擊），我們清楚地看到，你還必須有能力抵御大量無人機的襲擊，以色列必須為此做好准備。”

其中一些導彈被以色列的盟友擊落。以色列軍隊發言人沙利卡爾說，伊朗的襲擊也表明，不存在密不透風的系統。

他說：“無論是發射300枚還是3000枚導彈，最終總會有一些導彈穿透防御盾，這就是為什麼周末的命中率不是100%，而是99%左右的原因。”

他補充說：“這使得擁有一個正常運作的民用國土防御系統，換句話說就是預警系統和空襲掩體變得更加重要。”

另一個潛在威脅：真主黨武裝力量

然而，對以色列來說，與總部設在黎巴嫩的真主黨發生武裝沖突將是另一種軍事挑戰。

真主黨經常被稱為“伊朗的先鋒”。根據華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）的一項研究，真主黨可能是世界上武裝最強大的非國家組織。歐盟將多次用火箭襲擊以色列的真主黨軍事派別列為恐怖組織。根據華盛頓戰略與國際研究中心的分析，一旦發生戰爭，伊朗將能夠迅速為真主黨武裝提供補給。

倫敦國際戰略研究所的欣茨說，真主黨的大部分武器庫裡都是非制導短程射彈，不過該武裝組織也大大提高了遠程導彈的獲取能力。

此外，該組織還可以從敘利亞境內發動攻擊。他說：“這意味著一旦沖突升級，以色列大部分地區都將受到真主黨襲擊的威脅。”

欣茨認為，以色列將能夠使用“鐵穹”系統抵御來自黎巴嫩的導彈襲擊。他補充說：“總的來說，這些防御系統隨時可以使用，而且效果非常好，不過在我看來，火箭彈的數量仍然是主要問題。”

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦