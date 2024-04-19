快訊

大陸宣布20日起對台「聚碳酸酯」徵反傾銷稅 經濟部回應了

黃曙光才剛請辭召集人 網媒爆潛艦國造「機密信函外洩」文件內容曝光

中職／陳金鋒爭13秒就遭驅逐出場 陳連宏緊抱避免衝突

美方稱以色列發起空襲 伊朗批誇大其詞：幾架小無人機已經被擊落

德國之聲／ 德國之聲
圖為伊朗軍事人員在伊斯法罕核設施附近站崗。圖／路透社
圖為伊朗軍事人員在伊斯法罕核設施附近站崗。圖／路透社

據美國媒體報導，當地時間周五（4月19日）凌晨，以色列對伊朗進行了導彈攻擊。《紐約時報》稱，目標之一是伊斯法罕附近的一處空軍基地。

CNN援引美國官員報導稱，打擊目標不是核設施。伊斯法罕（Isfahan）是伊朗第三大城市和工業重鎮，擁有一個空軍基地以及與該國核計劃相關的設施。國際原子能機構第一時間表示，伊朗境內的核設施未遭到破壞。

伊朗半官方的法斯通訊社也報導伊斯法罕一座機場附近發生爆炸，並稱伊朗在多個省份啟動了防空系統。

伊朗網絡空間局局長達利安（Hossein Dalirian）在網上發文稱，美國媒體關於以色列襲擊伊朗的報導是誇大其詞，幾架小型無人機已被伊朗防空部隊成功擊落，據他所知，伊朗暫時沒有遭到導彈襲擊。

伊朗媒體稱，在伊斯法罕以北數百公裡的泰不利斯（Täbris）地區，也有幾架無人機被擊落。《紐約時報》稱，這些無人機可能是從伊朗境內升空的。

以色列和美國方面均尚未對攻擊行動予以官方證實。伊朗政府則否認了有關該國安全委員會召開緊急會議的報導。

伊朗航空受限

上周日（4月14日）伊朗向以色列發動直接攻擊，發射了數百枚導彈和無人機後，以色列宣布將採取報復行動 。今年4月初，伊朗駐敘利亞首都大馬士革的大使館遭到襲擊，造成伊朗方面多人死亡，包括伊斯蘭革命衛隊的兩名高級將領。伊朗指控以色列要為襲擊負責。

美國駐以色列大使館周五發布安全警報，限制雇員及其家屬在特拉維夫大區、耶路撒冷和貝爾謝巴（Beer Sheva）以外的地區旅行，並提醒在以色列的美國公民保持謹慎，提高個人安全意識。

澳大利亞已通知其公民在安全的情況下離開以色列及巴勒斯坦地區。澳外交部的一份旅行建議提醒：軍事襲擊可能導致空域關閉、航班取消和改道以及其他旅行中斷。

據伊朗邁赫爾通訊社（Mehr）報導，飛往德黑蘭、伊斯法罕和西拉斯以及該國西部、西北部和西南部機場的航班已被中斷，多個城市的機場關閉。

（綜合報道）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

國對國「直接打擊」結束？消息人士向CNN透露：預計伊朗不會做出回應

美方稍早消息指以色列對伊朗領土發動攻擊後幾小時，伊朗高階官員19日向路透表示，伊朗沒有計畫立即對以色列展開報復。然而，美...

美方稱以色列發起空襲 伊朗批誇大其詞：幾架小無人機已經被擊落

據美國媒體報導，當地時間周五（4月19日）凌晨，以色列對伊朗進行了導彈攻擊。《紐約時報》稱，目標之一是伊斯法罕附...

中東局勢升溫 美駐以大使館限制僱員及家屬行動

媒體報導以色列對伊朗境內發動襲擊後，美國駐以色列大使館今天對僱員及其家屬行動進行約束

美國就上周末的襲擊事件對伊朗實施新一輪制裁

由於伊朗4月13日對以色列發動的襲擊，美國決定對伊朗實施新一輪制裁，針對16個個人和實體，包括一家生產襲擊所用無人機引擎的公司。

中東緊張局勢升高？傳以色列出手報復伊朗 歐盟主席呼籲各方克制

在以色列傳出對伊朗發動攻擊後，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天呼籲各方克制...

伊朗中部傳遭以色列襲擊 國際原子能總署：核場址未受損

據報伊朗中部今天遭遇以色列報復攻擊而發生爆炸，國際原子能總署於事後指出，伊朗的核設施場址沒有受損

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。