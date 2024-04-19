美方稱以色列發起空襲 伊朗批誇大其詞：幾架小無人機已經被擊落
據美國媒體報導，當地時間周五（4月19日）凌晨，以色列對伊朗進行了導彈攻擊。《紐約時報》稱，目標之一是伊斯法罕附近的一處空軍基地。
CNN援引美國官員報導稱，打擊目標不是核設施。伊斯法罕（Isfahan）是伊朗第三大城市和工業重鎮，擁有一個空軍基地以及與該國核計劃相關的設施。國際原子能機構第一時間表示，伊朗境內的核設施未遭到破壞。
伊朗半官方的法斯通訊社也報導伊斯法罕一座機場附近發生爆炸，並稱伊朗在多個省份啟動了防空系統。
伊朗網絡空間局局長達利安（Hossein Dalirian）在網上發文稱，美國媒體關於以色列襲擊伊朗的報導是誇大其詞，幾架小型無人機已被伊朗防空部隊成功擊落，據他所知，伊朗暫時沒有遭到導彈襲擊。
伊朗媒體稱，在伊斯法罕以北數百公裡的泰不利斯（Täbris）地區，也有幾架無人機被擊落。《紐約時報》稱，這些無人機可能是從伊朗境內升空的。
以色列和美國方面均尚未對攻擊行動予以官方證實。伊朗政府則否認了有關該國安全委員會召開緊急會議的報導。
伊朗航空受限
上周日（4月14日）伊朗向以色列發動直接攻擊，發射了數百枚導彈和無人機後，以色列宣布將採取報復行動 。今年4月初，伊朗駐敘利亞首都大馬士革的大使館遭到襲擊，造成伊朗方面多人死亡，包括伊斯蘭革命衛隊的兩名高級將領。伊朗指控以色列要為襲擊負責。
美國駐以色列大使館周五發布安全警報，限制雇員及其家屬在特拉維夫大區、耶路撒冷和貝爾謝巴（Beer Sheva）以外的地區旅行，並提醒在以色列的美國公民保持謹慎，提高個人安全意識。
澳大利亞已通知其公民在安全的情況下離開以色列及巴勒斯坦地區。澳外交部的一份旅行建議提醒：軍事襲擊可能導致空域關閉、航班取消和改道以及其他旅行中斷。
據伊朗邁赫爾通訊社（Mehr）報導，飛往德黑蘭、伊斯法罕和西拉斯以及該國西部、西北部和西南部機場的航班已被中斷，多個城市的機場關閉。
（綜合報道）
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