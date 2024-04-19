傳以色列官員通知美國「將在24至48小時內報復」 伊朗核設施尚無損害

伊朗中部城市伊斯法罕當地19日凌晨發生爆炸，彭博資訊報導，兩名美國官員證實，以色列官員18日稍早通知美方，計畫在未來24至48小時內進行報復。美國國家安全委員會和五角大廈發言人均拒絕置評。

伊朗國家電視台表示，伊斯法罕發出爆炸通報後，伊朗核設施安全無虞。報導指，攻擊伊朗境內核設施將是最極端的報復手段之一。然而，以色列尚未證實對伊朗展開直接打擊，導致緊張局勢持續升溫。

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