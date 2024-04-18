快訊

明年10月後不能用！微軟示警「2款Office軟體」終止支援

吃雞蛋竟也藏學問！這3類人吃蛋「需把蛋黃打散」 專家揭原因

星巴克「買一送一」連3天！網嗨喊：終於跨周末

加薩婦緊擁姪女遺體！悲痛場景獲世界新聞攝影獎 評審喊一看烙印在腦海

中央社／ 阿姆斯特丹18日綜合外電報導
在飽受戰火蹂躪的加薩走廊，一名悲痛欲絕的巴勒斯坦婦人緊擁5歲姪女的遺體啜泣，這名女孩在以色列空襲中喪生。 圖／美聯社
在飽受戰火蹂躪的加薩走廊，一名悲痛欲絕的巴勒斯坦婦人緊擁5歲姪女的遺體啜泣，這名女孩在以色列空襲中喪生。 圖／美聯社

在飽受戰火蹂躪的加薩走廊，一名悲痛欲絕的巴勒斯坦婦人緊擁5歲姪女的遺體啜泣，這名女孩在以色列空襲中喪生。這張令人震撼的照片，今天榮獲2024年世界新聞攝影獎。

法新社報導，這張照片是由路透社攝影記者沙列姆（Mohammed Salem）拍攝，他的鏡頭捕捉到巴勒斯坦婦人馬麥爾（Inas Abu Maamar）抱著5歲女孩薩莉（Saly）的遺體。

去年10月，一枚飛彈擊中薩莉在加薩走廊（GazaStrip）南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的家，她的母親和一位姊妹也因此喪命。

10月17日當天，沙列姆在汗尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital）裡見到36歲的馬麥爾，她在太平間緊抱著用白布包裹的薩莉遺體啜泣。

世界新聞攝影獎（World Press Photo）引述沙列姆說：「那是個感染力強大且令人悲傷的一刻。我感到這張照片總結了外界對於加薩走廊正在發生的事更概括的感覺。」

世界新聞攝影獎評審委員會主席席爾茲（FionaShields）同意，沙列姆的照片「確實是一幕具有深刻感染力的畫面」。

她說：「一旦你看過，它就會烙印在你的腦海。它就像一道兼具字面和比喻意涵的訊息，實際上傳達出衝突的恐怖與徒勞。」

席爾茲並指出，「這是一個極為強有力的支持和平論證」。

世界新聞攝影獎今年度獲獎照片，明天起將在荷蘭首都阿姆斯特丹的新教堂（Nieuwe Kerk）展出至7月14日。

加薩走廊

延伸閱讀

王毅：支持巴勒斯坦成為聯合國正式成員國

將對拉法出手？以軍增派兵力守加薩外圍 傳參謀總長批准行動指導原則

加薩戰爭邁入下一個階段：以色列「戰術性撤軍」，以哈衝突仍無軟化

以色列代表團赴埃及談休戰 軍隊持續襲擊加薩各地

相關新聞

靜坐抗議公司跟以色列簽下雲端計算合約 28名員工遭谷歌開除

華爾街日報18日報導，Alphabet旗下的科技巨擘谷歌（Google）表示，已開除28名近日抗議公司與以色列政府簽下雲...

加薩婦緊擁姪女遺體！悲痛場景獲世界新聞攝影獎 評審喊一看烙印在腦海

在飽受戰火蹂躪的加薩走廊，一名悲痛欲絕的巴勒斯坦婦人緊擁5歲姪女的遺體啜泣，這名女孩在以色列空襲中喪生。這張令人震撼的照...

以色列想出手報復伊朗 誰能阻止事態升級？這6國態度成關鍵

在伊朗發動大規模無人機襲擊後，以色列有意進行報復。以色列總理內塔尼亞胡周二（4月16日）表示，這次襲擊將謹慎進...

英教會呼籲以伊以和平為念 立刻止戰

以世界為念，止住動武的念頭。由於伊朗等國上週末向以色列發射飛彈，事後以色列也揚言反擊，讓外界擔心中東局勢可能一發不可收拾。對此，包括教宗與英國各教會呼籲雙方克制不要動武並在差異中尋求和平，避免蒼生...

以哈停火又卡關 雙方都卸責對方

沒人能讓以哈停戰，連美國都不行！在以哈衝突中負責協調雙方的卡達17日表示，目前停火協議陷入嚴重卡關。以色列指控哈瑪斯不願釋放人質，但哈瑪斯反控以色列一直發動攻擊，讓他們完全無法安排停戰事宜。美國、卡達

想退出和談？卡達不滿協調以哈吃力不討好 總理喊重新審視調停者角色

卡達總理兼外交部長穆罕默德17日稱，調停以哈談判吃力不討好，指斡旋本身遭有心人出於政治利益濫用，透露正在重新審視杜哈的調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。