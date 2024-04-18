加薩婦緊擁姪女遺體！悲痛場景獲世界新聞攝影獎 評審喊一看烙印在腦海

在飽受戰火蹂躪的加薩走廊，一名悲痛欲絕的巴勒斯坦婦人緊擁5歲姪女的遺體啜泣，這名女孩在以色列空襲中喪生。這張令人震撼的照片，今天榮獲2024年世界新聞攝影獎。

法新社報導，這張照片是由路透社攝影記者沙列姆（Mohammed Salem）拍攝，他的鏡頭捕捉到巴勒斯坦婦人馬麥爾（Inas Abu Maamar）抱著5歲女孩薩莉（Saly）的遺體。

去年10月，一枚飛彈擊中薩莉在加薩走廊（GazaStrip）南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的家，她的母親和一位姊妹也因此喪命。

10月17日當天，沙列姆在汗尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital）裡見到36歲的馬麥爾，她在太平間緊抱著用白布包裹的薩莉遺體啜泣。

世界新聞攝影獎（World Press Photo）引述沙列姆說：「那是個感染力強大且令人悲傷的一刻。我感到這張照片總結了外界對於加薩走廊正在發生的事更概括的感覺。」

世界新聞攝影獎評審委員會主席席爾茲（FionaShields）同意，沙列姆的照片「確實是一幕具有深刻感染力的畫面」。

她說：「一旦你看過，它就會烙印在你的腦海。它就像一道兼具字面和比喻意涵的訊息，實際上傳達出衝突的恐怖與徒勞。」

席爾茲並指出，「這是一個極為強有力的支持和平論證」。

世界新聞攝影獎今年度獲獎照片，明天起將在荷蘭首都阿姆斯特丹的新教堂（Nieuwe Kerk）展出至7月14日。

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