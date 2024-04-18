以色列想出手報復伊朗 誰能阻止事態升級？這6國態度成關鍵

在伊朗發動大規模無人機襲擊後，以色列有意進行報復。以色列總理內塔尼亞胡周二（4月16日）表示，這次襲擊將謹慎進行，不會衝動行事。

伊朗在4月14日晚間首次從其領土對以色列發動攻擊，以報復對伊朗駐敘利亞首都大馬士革使館遭遇的導彈襲擊。在使館遇襲事件中，多名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員喪生。伊朗及其盟國指責以色列發動襲擊。以色列對此不予置評。

據以色列稱，伊朗發射的幾乎所有無人機、導彈和巡航導彈都被擊退。伊朗如今警告，以色列針對 「伊朗利益」的「最輕微行動」都將招致「嚴厲、全面和痛苦的回應」。

美國和歐盟正試圖對以色列施加影響。

但誰能對伊朗施加影響，並在以色列可能發動報復性攻擊後阻止局勢的進一步升級？

中國

中國官媒新華社報導，中方希望防止中東局勢進一步升級。中國是伊朗最重要的貿易伙伴，兩國也有軍事合作。本周二，中國外交部長王毅在與伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話時呼籲伊朗保持克制。中國外交部發言人林劍引述王毅表示，中方強烈譴責並堅決反對伊朗駐敘利亞使館館舍遇襲事件，同時贊賞伊朗強調不針對地區國家和周邊鄰國，並且重申繼續奉行睦鄰友好政策。王毅還表示，當前局勢是加沙衝突升級的外溢效應。當務之急是盡快落實安理會第2728號決議，在加沙實現停火止戰。

荷蘭格羅寧根大學國際關系歷史與理論系助理教授費格羅亞（William Figueroa）在接受德國之聲采訪時表示，理論上中國對伊朗有很大的潛在影響力，不僅與伊朗有大量的經濟投資和貿易關系，提供伊朗安全和監控設備，也是伊朗石油的主要買家。「但實際上，中國很難拉動這些槓桿來影響伊朗的行為。將這些貿易關系武器化，尤其是以如此高調的方式，將有損於中國在整個南半球發展緊密經濟關系的更大地區戰略。」

他分析稱，中國迄今的回應與其以往就地區緊張局勢升級所發表的聲明一致：中國確實擔心更大範圍的衝突會對其經濟戰略構成風險；與以往的衝突升級一樣，中國認為此次事件的根本原因在於加沙衝突。

費格羅亞同時指出，在解決中東問題上，中美之間肯定存在競爭關系。美國一再呼籲中國利用其影響力來制約伊朗，但費格羅亞不認為美國真的相信中國會這麼做。美方的目的更多的是讓人覺得他們訴諸各種選項，努力成為和平締造者，並強調中國的不作為或無力採取實際行動。

「中國的回應則強調衝突的根源在於以色列的行為而非伊朗，而美國顯然是最有可能影響以色列結束戰爭，並通過談判達成政治解決的國家。如此一來，他們就把指責的矛頭轉向了美國，說是美國拒絕對以色列施加影響，才是不負責任的行為。」

「我認為這種方法在該地區很有效，而且無論如何，中國人知道自己的主要優勢在於與各方的經濟和外交關係，如果中國採取更具強制性的做法，這些優勢就會受到威脅。」

卡達

根據伊朗總統辦公室稱，伊朗總統萊希周二與卡達元首埃米爾哈馬德（Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）通電話。伊朗和卡達維持著密切的外交關系。在卡達危機期間，兩國關系尤為密切。2017年至2021年期間，在沙特阿拉伯的煽動下，卡達在阿拉伯世界遭到孤立。利雅得指責卡達支持該地區的恐怖組織。伊朗和卡達支持恐怖組織哈馬斯。

經以色列政府批准，卡達是加沙地帶最重要的人道主義援助捐助方之一，並被視為以色列與哈馬斯之間的重要調解人。在卡達的調解下，以色列和哈馬斯於2023年11月達成了短暫停火和交換戰俘的協議。

阿曼

長期以來，阿曼蘇丹國一直在伊朗和美國之間發揮著至關重要的調解作用。

如果沒有阿曼，過去20年在伊朗核計劃談判中達成的協議將是難以想象的。阿曼還在阿拉伯半島為釋放伊朗境內的美國和歐洲囚犯奔走。

據《紐約時報》報導，自上周末以來，美國政府一直在通過阿曼和瑞士，尋求與伊朗當局對話。美國和伊朗沒有正式外交關系，需通過第三國建立聯繫。

沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯歷來是伊朗的地區對手，也是美國的親密盟友。沙烏地阿拉伯也非常希望防止局勢進一步升級，因為該國依賴石油出口，而戰爭升級將危及石油出口。

在中國的斡旋下，沙烏地阿拉伯和伊朗的關系在2023年得以正常化。兩國再次互派大使，重點加強貿易活動，甚至討論了防務合作。

出於歷史原因，沙烏地阿拉伯無法對伊朗施加任何直接影響，而是選擇了間接策略：沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan bin Abdullah）建議中國作為調解人。費薩爾在與中國外長王毅通話時表示，沙烏地阿拉伯對中國寄予厚望，希望中國能發揮積極而重要的作用，使中東地區充滿威脅的局勢恢復正常。

俄羅斯

俄羅斯傳統上與以色列、巴勒斯坦、沙烏地阿拉伯和伊朗等國保持著良好的政治關係。俄羅斯被視為伊朗的親密盟友。在美國制裁下，德黑蘭和莫斯科進一步擴大了合作。伊朗向俄羅斯軍隊提供無人機，用於對付烏克蘭。

伊朗和以色列之間日益緊張的關系正轉移各界對俄烏戰爭的注意力。但俄羅斯真的對緩和中東局勢感興趣？

以色列軍事專家夏普（David Sharp）在接受德國之聲採訪時表示：「任何導致能源價格上漲，尤其是石油價格上漲的因素，在短期甚至中期內對俄羅斯是有利的。但如果伊朗卷入一場重大戰爭，理論上就有可能令伊朗對俄羅斯的武器供應受限。」

莫斯科呼籲以色列和伊朗保持克制。俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patruschew）周一在與以色列國家安全委員會主席內格比（Zachi Ha-Negbi）的談話中強調，「中東衝突各方必須保持克制，以防止衝突升級。」據俄通社報導，帕特魯舍夫還表示，俄羅斯認為應 「完全通過政治和外交手段」解決意見分歧。

土耳其

自中東衝突爆發以來，土耳其一直支持巴勒斯坦的立場。上周，安卡拉甚至宣布對以色列實施經濟制裁。土耳其政府擔心，伊朗和以色列間的緊張局勢和暴力會進一步加劇。土耳其政府呼籲雙方保持克制。

土耳其經濟政策研究基金會（TEPAV）外交政策負責人蓋澤爾（Gülru Gezer）:「與卡塔爾、阿曼和沙特阿拉伯等地區鄰國不同，土耳其與伊朗有著漫長的陸地邊界。鄰國伊朗可能出現的不穩定，會給土耳其帶來嚴重後果，尤其是來自伊朗的移民。不幸的是，土耳其曾在敘利亞和伊拉克戰爭中經歷過這種情況。」

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