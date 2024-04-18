中國和沙特在以伊沖突中斡旋？

中國官媒新華社援引政府官員的話報道稱，中國外交部長王毅在與沙特外長費薩爾（Faisal bin Farhan bin Abdullah）通電話時表示，中國願意與沙特阿拉伯合作，阻止中東局勢進一步升級。

據報道，中國方面高度贊賞沙特堅持通過外交途徑解決伊朗駐敘利亞領館遭襲事件的立場。沙特外交部長表示，沙特對中國為推動中東緊張局勢恢復正常發揮積極、重要的作用寄予厚望。

與德黑蘭通話

據中國官媒報道，中國外交部長王毅與伊朗外長侯賽因·阿米爾-阿卜杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）進行了一次電話交談。新華社報道稱，伊朗外長表示“伊朗願意保持克制”，並表示伊朗“無意進一步加劇緊張局勢”。其稱當前該地區局勢“非常敏感”。

據新華社報道，阿米爾-阿卜杜拉希安闡述了德黑蘭方面對伊朗駐敘利亞首都大馬士革領館遭以色列襲擊的立場。並表示，“伊朗有權對侵犯其主權的行為進行自衛”。中國方面對伊朗駐敘利亞使館遭襲表示強烈譴責並堅決反對。中國將該襲擊事件視為嚴重違反國際法和“不可接受”的行為。

據卡塔爾總統辦公室本周二（4月16日）發布的消息稱，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）當日與卡塔爾埃米爾塔米姆（Tamim bin Hamad al-Thani）通話時發出明確警告，任何損害伊朗利益的“最小程度行動”將導致其國家進行“嚴厲、全面和痛苦的回應”。

伊朗副外長巴蓋裡（Ali Bagheri）周一晚間在國家電視上表示，如果以色列回擊，其將迎來伊朗“更猛烈、更快速、更直接的攻擊”。巴蓋裡表示以色列若再次襲擊，將不再會有12天的等待期（指的是伊朗駐敘利亞使館遭襲與伊朗發動對以空襲之間的時間間隔），德黑蘭的回應將“不是在幾天或幾小時後，而是在幾秒鐘內”出現。

以色列宣布“回應”

伊朗發動對以大規模空襲後，以色列軍方總參謀長哈勒維（Herzi Halevi）宣布回應。根據以色列軍方周一發表的聲明，哈勒維15日在參觀以色列南部內瓦提姆空軍基地表示，伊朗向以色列領土發射如此多的火箭、巡航導彈將得到回應。”

以色列軍方發言人哈加裡（Daniel Hagari）強調，將采取一切必要措施保護以色列。“我們將在由我們自己確定的時機和場合采取行動。”

以色列方面稱，伊朗在周日夜間首次從其領土直接向以色列發動襲擊。以色列表示，伊朗發射的300多架無人機、火箭以及巡航導彈幾乎全部被擊落。此次空防以色列得到了來自美國、英國和約旦等國的支持。

對以色列襲擊伊朗核設施的擔憂

國際原子能機構（IAEA）總干事拉斐爾·格羅西（Rafael Grossi）對以色列可能襲擊伊朗核設施作為報復性打擊表示了擔憂。格羅西周一在紐約聯合國安全理事會會議上回答記者提問時表示：“我們一直擔心此事發生的可能性。”

格羅西呼籲保持極端克制。伊朗政府已告知國際原子能機構檢查員，“出於安全考慮，每天都進行檢查的所有核設施周日保持關閉”。盡管這些設施在周一恢復開放，但在局勢恢復平靜之前，檢察人員不被允許進入核設施。

國際原子能機構定期檢查伊朗關鍵核設施，其中包括伊朗核計劃的核心——位於納坦茲（Natans）的鈾濃縮設施。伊朗聲稱自己的核計劃僅用於和平目的。西方國家指責伊朗尋求發展核武器，德黑蘭否認相關指控。

歐盟外長召開緊急會議

中東局勢引發歐盟各國外長關注。本周二，歐盟外長召開緊急線上會議，討論伊朗在周日夜間對以色列發動空襲所造成的後果。歐盟外交與安全事務高級代表博雷爾（Josep Borrell）稱，這次線會議的目標是“緩和緊張局勢並致力於地區安全”。布魯塞爾以及歐盟各成員國代表均強烈譴責了伊朗襲擊。

（德新社，法新社，路透社）

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