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逃過死劫沒逃過創傷…以去年遭哈瑪斯血洗 倖存者悲吐「近50人結束生命」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日，越境突襲以色列南部邊境的「超新星音樂祭」，造成逾360人喪命。美聯社
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日，越境突襲以色列南部邊境的「超新星音樂祭」，造成逾360人喪命。美聯社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日，越境突襲以色列南部邊境的「超新星音樂祭」（Nova Festival），造成逾360人喪命，這場悲劇的倖存者近日作證說，許多逃過死劫的人都患有嚴重心理創傷，已有將近50人結束自己生命。

紐約每日新聞援引以色列媒體i24 News報導，音樂祭倖存的以色列男子西蒙（Guy Ben Shimon）16日向國會議員們表示，「很少有人知道，但超新星（音樂祭）倖存者已有將近50人自殺。」

西蒙沒有透露如何得出這個數字，但宣稱這已經是幾個月前的資訊，現在的人數可能更多。

西蒙還提到，許多倖存者因為心理創傷而被迫住院，「我的朋友們下不了床，我也下不了床。」他已經有一隻情緒支持犬，至今卻仍無法回歸生活常軌。

另一名倖存者埃坦（Naama Eitan）也向國會議員表示，每次被要求重新講述自己的故事時，都會被迫重溫悲劇的那一天。她每晚只能入睡幾小時，早上7點一醒來，就想起自己躲在灌木叢中的情景，稱「我再也不能獨自行動，我需要時時刻刻有人陪伴。」

報導指出，超新星音樂祭多達364人喪命、數十人遭綁架。該報引述近期研究指出，自從以色列國防軍及哈瑪斯恐怖分子在加薩開戰後，以色列多達60萬人尋求心理支持。

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以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 恐怖分子 議員 音樂

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