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威尼斯美術雙年展 以色列館大門緊閉…停火才會開

中央社／ 威尼斯17日電
第60屆威尼斯雙年展以色列館宣布閉館，還是吸引不少觀眾透過玻璃牆探看館內的展覽。聯合報記者陳宛茜／攝影
第60屆威尼斯雙年展以色列館宣布閉館，還是吸引不少觀眾透過玻璃牆探看館內的展覽。聯合報記者陳宛茜／攝影

以哈戰爭屆滿半年，伊朗日前以飛彈和無人機攻擊以色列，加劇中東衝突。第60屆威尼斯美術雙年展預展今天起舉行，以色列館卻大門緊閉，宣告當停火和釋放人質協議達成後，才會開啟展館。

義大利威尼斯美術雙年展為現今歷史最悠久的藝術雙年展，今年主題訂定為「處處都是外人」（Foreigners Everywhere），據官方統計，今年共88個國家在拿破崙公園、威尼斯軍械庫及威尼斯市中心各處參與展出，並有30場經總策展人認可的平行展同步於不同地點舉行。

今天是本屆威尼斯美術雙年展預展首日，20日將迎來正式開幕，展期將一路到11月底。以色列館參展藝術家巴蒂爾（Ruth Patir）、策展人拉比杜特（MiraLapidot）及瑪格麗特（Tamar Margalit）昨天卻在媒體預覽日率先貼上公告表示，停火和釋放人質協議達成後，以色列館藝術家及策展人才會為展覽開幕。

世界關注中東緊張情勢，威尼斯美術雙年展也受影響，如「藝術非種族滅絕聯盟」（ANGA）年初就發表請願書，希望排除以色列參展，而義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）則公開拒絕此請求。

在戰事再度襲來之際，以色列、伊朗等國家館作品也備受矚目，當焦點不是藝術而是新聞時，巴蒂爾透過個人社群平台Instagram發布限時動態貼文直言：「如果給我一個如此非凡的舞台，我想讓它發揮作用。」因此與策展人共同做出休館決定，除非停火。

巴蒂爾表示，她是一名藝術家與教育家，堅決反對文化抵制，她只能運用自己所擁有的空間，去完成自己能做的事情，因此她願意與那些疾呼停火的人們站在一起，並為他們發聲，讓被囚禁的人們回來。

第60屆威尼斯國際美術雙年展預展今天起跑至19日，並於20日起正式展出至11月24日。

以色列 威尼斯 義大利

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