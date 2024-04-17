事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列

4月14日凌晨，伊朗向以色列發射了總共約300枚無人機、巡航導彈、彈道導彈。黎巴嫩真主黨武裝、也門胡塞武裝也在同期發起了對以色列的襲擊。

然而，這一系列襲擊究竟取得了多大戰果？各界的評估可謂天差地別。以色列和伊朗雙方都使用疑點重重的影像資料來試圖證實自己的觀點。

以色列的現狀？

以色列軍方在社交平台X（前推特）上發帖稱，這次襲擊暴露了伊朗的真面目，並且配發題為"最近幾個小時以色列的現狀"之影像。這些畫面在社交媒體上廣為流傳。

但是德國之聲核查發現，以色列軍方發布的這段影片真實性存疑，因為在多處存在剪接的痕跡。BBC的事實核查專家Shayan Sardarizadeh指出，盡管大部分的畫面確系此次襲擊，但是最後一組畫面卻極可能來自十年前。

德國之聲事實核查團隊將最後一組畫面截屏，然後利用搜索引擎的圖片檢索功能發現，該組畫面曾經被俄羅斯新聞媒體多次使用，而且都是用於報道烏克蘭的戰況，而且該畫面最早出現在2014年克裡米亞半島被吞並的時期。而且，就在以色列國防軍的官方賬號下，就有網民指出了這一點，認為這"既不能展現最近幾個小時以色列的現狀"，也無法"暴露伊朗的真面目"。

成功攔截導彈？

還有一組攝自高樓的畫面則似乎展現了以色列"鐵穹"防空系統攔截伊朗無人機和巡航導彈的景象，該畫面在TikTok、Instagram、YouTube等平台廣為流傳。

德國之聲核查發現，這組畫面並非於本周末拍攝。

通過圖片檢索工具能夠發現，匹配影像最早出現在去年10月11日。當時，以色列親政府網紅Hananya Naftali以及英國《每日郵報》都發布了這段影片。

這段影片確實展示了"鐵穹"防空系統攔截的畫面，但是被攔截的絕非來自伊朗的巡航導彈，而是由極端組織哈馬斯從加沙發射的火箭彈，根本不具備制導功能。

在本周末伊朗發動的襲擊中，以色列是在美國、法國、英國等多國的協助下方才攔截大部分導彈及無人機；動用的也不止"鐵穹"系統，而是包括了射程更遠的防空導彈以及戰鬥機。且以色列鄰國約旦也在本國上空攔截了部分無人機。根據以色列軍方的說法，99%的來襲導彈及無人機都被擊落，只有少數彈道導彈擊中了以色列境內的空軍基地等目標，造成了31人受傷。

伊朗的勝利？

以色列軍方在誇大本國的防空力量，伊朗方面則在歡慶成功痛擊世仇以色列。在社交媒體上，許多人也在協助傳播伊朗的觀點，但是同樣使用了疑點重重的影像資料。

比如，有人發布了一段連串爆炸的影片，畫面中也確實能看到夜色中的多個火球以及濃煙。該網民還配發了文字："以色列正在燃燒。以色列從世界地圖上消失的時刻很快就要到來。"

但是，德國之聲核查發現，這段影像其實也是來自於烏克蘭戰場，很可能是烏克蘭軍方今年3月24日對俄佔克裡米亞半島的空襲。根據德國《世界報》、英國《每日郵報》當時的報道，兩艘俄羅斯軍艦、一座海軍通訊中心在空襲中被毀。俄佔當局也證實遭到了烏軍空襲。不過，由於俄佔克裡米亞不允許記者自由出入，因此外界並無法獨立證實這些信息的真實性。無論如何，德國之聲事實核查團隊確認，這組畫面最晚攝制於3月24日。

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