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憂中東情勢惡化增印尼風險 佐科威召集閣員會談

中央社／ 雅加達16日專電

中東情勢升溫，印尼總統佐科威今天與部會首長開會，討論可能的因應措施。經濟統籌部長艾朗嘉會後表示，會議中討論伊朗以色列間的緊張關係，尚未有具體政策，呼籲先觀察局勢發展再做出決定。

佐科威（Joko Widodo）今天在總統府與部長召開會議，討論伊朗對以色列的報復性攻擊後，局勢升級的情況及影響。

「羅盤報」（Kompas）報導，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）會後表示，若局勢進一步升級，印尼將在未來1到2個月內保持警惕，但他也說：「到目前為止，還沒有討論（具體政策），因為不應該反應過度。」

艾朗嘉表示，若未來油價確實有飆升，則有必要重新調整國家預算，但他強調政府會謹慎行事，並在做出任何調整預算的決定前先觀察局勢發展。

參與會議的印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）會後向媒體指出，印尼政府對中東地緣政治局勢感到擔憂，並說：「我們確信（情勢）升級不會為任何人帶來好處，因此包括印尼在內，各方都需要在外交上做出努力。」

勒特諾還透露，佐科威要求在印尼在外交上努力，使各方保持克制，避免局勢進一步升級。她說，目前各國都開始從經濟和地緣政治角度評估局勢持續緊張的影響，其中包括石油價格、必需品價格、美元匯率等等。

今天出席會議的除了艾朗嘉和勒特諾，還包括副總統安明（Ma'ruf Amin）、印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）、印尼中央銀行總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）和能源部長塔斯瑞夫（Arifin Tasrif）。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，中東情勢進一步升級可能會為印尼構成多重經濟風險，像是資金外流及國內生產毛額（GDP）成長疲弱等等。

印尼前財政部長班邦（Bambang Brodjonegoro）昨天在一場活動上表示，若中東衝突進一步升級，印尼今年的經濟成長率可能會落在4.6%至4.8%之間，低於政府訂定的5.2%目標。

班邦表示，伊朗和以色列的衝突可能為印尼帶來「嚴重的外部挑戰」，他說，去年以色列和哈瑪斯（Hamas）衝突開始時，約有4兆印尼盾（約新台幣80億）的外資離開印尼債券市場。

他說：「那只是以色列和哈瑪斯之間的衝突，仍屬局部範圍，伊朗和以色列的問題更為嚴重。」

以色列 伊朗 印尼 油價

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