中東局勢升溫 日本自衛隊3架撤僑飛機待命

伊朗本月13日對以色列的報復攻擊導致中東局勢升溫，日本防衛大臣木原稔今天說明，為了準備必須從以色列撤僑的狀況，已安排3架自衛隊飛機在日本待命。

共同社報導，這3架飛機為2架C-2運輸機與1架KC-767空中加油和運輸機。

木原表示，將根據局勢迅速運用這些資源，以確保日本僑民的安全。他也說：「這次的攻擊導致中東局勢進一步惡化，對此相當擔憂，並強烈譴責這種事態升級」。

日本政府在以巴持續爆發激烈衝突之際，於2023年10月派出航空自衛隊飛機從以色列撤出83人後，自衛隊持續維持可執行撤僑任務的人員與狀態。

外務省本月14日已對伊朗全境發布警示等級次高的「出國中止勸告」（類似外交部旅遊警示燈號的橙色警示），呼籲民眾暫時不要前往當地之外，也提醒當地僑民在仍有定期商業航班之際，考慮離開當地。

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