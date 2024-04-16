快訊

中國股市失去經濟動力！企業上市募資僅64億美元創新低

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

又見天坑！台南市府連地下道旁貨車廻車 道路面下陷卡後輪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中東局勢升溫 日本自衛隊3架撤僑飛機待命

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本防衛大臣木原稔。歐新社
日本防衛大臣木原稔。歐新社

伊朗本月13日對以色列的報復攻擊導致中東局勢升溫，日本防衛大臣木原稔今天說明，為了準備必須從以色列撤僑的狀況，已安排3架自衛隊飛機在日本待命。

共同社報導，這3架飛機為2架C-2運輸機與1架KC-767空中加油和運輸機。

木原表示，將根據局勢迅速運用這些資源，以確保日本僑民的安全。他也說：「這次的攻擊導致中東局勢進一步惡化，對此相當擔憂，並強烈譴責這種事態升級」。

日本政府在以巴持續爆發激烈衝突之際，於2023年10月派出航空自衛隊飛機從以色列撤出83人後，自衛隊持續維持可執行撤僑任務的人員與狀態。

外務省本月14日已對伊朗全境發布警示等級次高的「出國中止勸告」（類似外交部旅遊警示燈號的橙色警示），呼籲民眾暫時不要前往當地之外，也提醒當地僑民在仍有定期商業航班之際，考慮離開當地。

以色列 日本 自衛隊

延伸閱讀

彭博估日本干預門檻在157日圓 但策略師認為干預也擋不住貶勢

為花蓮強震災民打氣 日本沙雕師在福隆沙灘創作「台灣加油」

IAEA憂以色列報復 恐鎖定伊朗核子設施

是否反擊伊朗大規模空襲？以色列參謀總長證實：將會有所回應

相關新聞

從中東戰火看習普催生的世局

美國上周末警告以色列，伊朗48小時內將攻擊以色列本土，以報復以軍用F-35i戰機精準斬首在伊朗駐敘利亞大使館開會的兩位伊...

中東局勢升溫 日本自衛隊3架撤僑飛機待命

伊朗本月13日對以色列的報復攻擊導致中東局勢升溫，日本防衛大臣木原稔今天說明，為了準備必須從以色列撤僑的狀況，已安排3架...

不夠！以色列不滿中國對伊朗襲以回應 期待中方更強烈譴責

南華早報報導，伊朗日前空襲以色列報復國防軍月初襲擊伊朗外館，國際社會紛紛對德黑蘭當局冒險挑起地區爭端予以譴責。不過以色列...

挺巴勒斯坦 示威者封鎖舊金山金門大橋癱瘓交通

親巴勒斯坦示威者今天封鎖舊金山金門大橋（Golden Gate Bridge），導致交通完全癱瘓數小時，響應與芝加哥等城...

IAEA憂以色列報復 恐鎖定伊朗核子設施

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（RafaelGrossi）今天表示，他擔心以色列可能鎖定伊朗核子設施，但稱I...

重挫以哈談判進度！哈瑪斯釋放人質數減半 還要求永久停火

以哈停火談判協議仍在進行中，CNN報導，一名熟悉談判內容的以色列消息人士指出，哈瑪斯把第一階段願意釋放人質的人數減半，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。