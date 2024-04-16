挺巴勒斯坦 示威者封鎖舊金山金門大橋癱瘓交通

親巴勒斯坦示威者今天封鎖舊金山金門大橋（Golden Gate Bridge），導致交通完全癱瘓數小時，響應與芝加哥等城市串聯舉行的行動日，反對以色列在加薩發動戰爭。

法新社報導，今天上午的空拍畫面顯示，金門大橋一個方向的車輛動彈不得，而對向車道空無一人，只有警察在場。

在親巴勒斯坦組織A15 Action號召下，美國和全球各地都發起類似的抗議活動，以聲援巴勒斯坦。

A15 Action在網站上表示：「在每座城市，我們將辨識並掐住經濟主要咽喉點，聚焦生產和商品流通樞紐，以造成最大的經濟影響。」

抗議人士今天封鎖費城（Philadelphia）道路，同時堵住通往芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare InternationalAirport）的高速公路，迫使一些乘客步行趕飛機。

示威者也計劃在加拿大、義大利、韓國、哥倫比亞和比利時舉行抗議活動，而A15 Action也在社群媒體X發布群眾在希臘、西班牙和澳洲示威的照片。

封鎖金門大橋交通的示威者高舉標語，上頭寫著「為了加薩，讓世界停止運轉」（Stop the world forGaza）。

一名自稱海莎維亞（Hayshawiya）的示威者在橋上對「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）說：「我們知道，真正能與（民選領導人）對話的是金錢。」海莎維亞補充說，在警方將抗議群眾驅離前，他們會一直留在現場。

加州公路警察（California Highway Patrol）在X貼文表示警方逮捕了數十人，之後於下午近12時30分宣布，金門大橋的雙向交通重新開放。

在今天的抗議活動遍地開花之際，美國總統拜登正面臨黨內對華府持續支持以色列的批評。

根據以色列統計，哈瑪斯（Hamas）武裝分子去年10月發動史無前例的突襲，造成1170人喪命，其中大部分是平民，以色列旋即對加薩發動懲罰性攻擊。

哈瑪斯控制的加薩衛生部說，加薩至少有3萬3797人死亡，其中大多是婦孺。

在洛杉磯的另一場抗議活動中，數以百計示威者在市中心遊行，手上標語寫著「立即結束對加薩的圍困，終結美國對以色列的資助」。

此外，康乃狄克州和俄勒岡州也可見到聲援巴勒斯坦的抗議活動。

紐約示威者則走上布魯克林大橋（BrooklynBridge），一度阻斷交通，直到警方出手逮人，讓交通恢復順暢。

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